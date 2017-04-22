Бавария не смогла обыграть Майнц, Гамбург уступил Дармштадту

Чемпионат Германии. 30-й тур
«Бавария» – «Майнц» – 2:2
Голы: 0:1 – 3 Кркич, 1:1 – 16 Роббен, 1:2 – 40, пенальти Бросински, 2:2 – 73 Алькантара.
«Бавария» – Ульрайх, Алаба (Киммих, 17), Хуммельс, Рафинья, Бернат, Роббен, Алькантара, Видаль (Хаби Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Мюллер, Левандовски.
«Майнц» – Хут, Белль, Бросински (Балогун, 52), Донати, Хак, Озтуналы, Латца, Фрай, Квайсон (Рамальо, 78), Кркич (Онисиво, 68), Муто.
Предупреждения: Рафинья (43), Онисиво (89).
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«Айнтрахт Ф» – «Аугсбург» – 3:1
Голы: 0:1 – 9 Гауэлеу, 1:1 – 78 Фабиан, 2:1 – 87 Фабиан, 3:1 – 90 Ребич.
«Айнтрахт Ф» – Градецки, Абраам, Очипка, Чендлер, Ордоньес (Тарашай, 46), Фабиан, Маскарель, Гачинович, Баркок (Таватха, 46), Ребич, Хргота (Сеферович, 73).
«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Макс, Верхаг (Ридер, 75), Гауэлеу (Ляйтнер, 81), Байер, Данзо, Шмид, Халил Алтынтоп, Усами (Шмидт, 57), Чжи Дон Вон.
Предупреждения: Ребич (55), Хитц (56), Абраам (88).
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«Ингольштадт» – «Вердер» – 2:4
Голы: 1:0 – 32 Лескано, 1:1 – 45, пенальти Крузе, 2:1 – 62, пенальти Гросс, 2:2 – 81 Крузе, 2:3 – 87 Крузе, 2:4 – 90 Крузе.
«Ингольштадт» – Хансен, Рожер, Хадерджонай, Тиссеран, Киттель, Кристиансен (Хинтерзеер, 75), Гросс, Коэн, Лекки, Моралес, Лескано (Лекс, 85).
«Вердер» – Видвальд, Гебре Селассие, Сане, Мойсандер, Бауэр, Эггештайн, Велькович (Гнабри, 67), Гриллич (Писарро, 67), Кайнц (Баргфреде, 89), Бартельс, Крузе.
Предупреждения: Тиссеран (45), Мойсандер (50), Сане (64), Кристиансен (70), Гросс (78).
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«Гамбург» – «Дармштадт» – 1:2
Голы: 0:1 – 51 Сулу, 0:2 – 53 Платте, 1:2 – 90, автогол Холланд.
«Гамбург» – Матения, Маврай, Пападопулос, Дуглас Сантос, Сакаи, Холтби, Юнг, Костич (Грегорич, 70), Хунт, Дикмайер (Джатта, 57), Вуд.
«Дармштадт» – Эссер, Банггор, Холланд, Сиригу, Сулу, Хеллер, Камавуака (Розенталь, 70), Гондорф, Алтынтоп, Вранчич (Сэм, 80), Платте (Шипплок, 63).
Предупреждения: Костич (13), Камавуака (57), Хунт (57), Банггор (75), Маврай (81).
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«Герта» – «Вольфсбург» – 1:0
Гол: 1:0 – 59 Ибишевич.
«Герта» – Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Брукс, Эссвайн (Харагути, 90), Аллан, Шелбред, Дарида, Калу (Миттельштедт, 75), Ибишевич (Торунарига, 86).
«Вольфсбург» – Кастельс, Блашчиковски, Виейринья (Майораль, 74), Кнохе (Волльшайд, 89), Базур, Гилавоги, Арнольд (Дидави, 65), Луис Густаво, Малли, Герхардт, Гомес.
Предупреждения: Арнольд (39), Гилавоги (53), Луис Густаво (73), Майораль (75), Аллан (81), Шелбред (89), Герхардт (90), Эссвайн (90).
Источник — Sport.ua
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