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30-й тур
Бавария
2:2
Майнц
22.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария — Майнц — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Бавария» — «Майнц»

  • 22.04.2017 19:50
  • 179 просмотров
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Метки

В поединке 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Майнц» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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