Александрия

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Днепр обыгрывает Ворсклу и продлевает свою беспроигрышную серию 19:49 — Alexandr Zmiyak от я переживаю одно,пацаны щас выигрываю,а тут какое то говно фифу просто так снимут еще 12 пункт...

Шахтер на Олимпийском минимально побеждает Динамо 19:46 — grifon бла бла бла, Слухайте кротики, якщо ваша команда супер пупер дупер, а Динамо фуфло, то чого так м...