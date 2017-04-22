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26-й тур
Александрия
1:0
Олимпик Д
22.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия — Олимпик — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Александрия» — «Олимпик»

  • 22.04.2017 19:36
  • 65 просмотров
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Метки
ФК Олимпик. «Александрия» — «Олимпик»
© ФК Олимпик. «Александрия» — «Олимпик»

В поединке 26-го тура УПЛ «Александрия» — «Олимпик» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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