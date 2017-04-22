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Скандал после матча Зенит - Урал: «Хоть раз честно выиграйте, б…»

Арбитр встречи удалил троих игроков соперников команды Луческу

  • 22.04.2017 18:55
  • 3651 просмотров
  • 5 комментария
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championat.com. Роман Павлюченко
© championat.com. Роман Павлюченко

Первый матч питерского «Зенита» на новой арене омрачился судейским скандалом. Главный арбитр поединка удалил троих игроков «Урала» и услышал много нелестных слов в свой адрес как во время встречи, так и после.

Хроника событий:

60-я минута: Эрик Бикфалви («Урал») получил вторую желтую карточку за фол на Игоре Смольникове («Зенит»). Партнеры румынского полузащитника эмоционально отреагировали на решение судьи и набросились на рефери. Яростнее всего отстаивал свою позицию Роман Павлюченко, за что был удален с поля.

86-я минута: Роман Емельянов  («Урал») также получил вторую желтую карточку, после этого команды остались 11 на 8.

Команды Мирчи Луческу смогла открыть счет только после первых двух удалений и довела матч до победы со счетом 2:0.

Что творилось в подтрибунном помещении после встречи можно услышать на видео. Осторожно, много нецензурной брани.

Чемпионат России. 24-й тур

«Зенит» – «Урал» – 2:0
Голы: 1:0 – 86 Иванович, 2:0 – 90 Молло.

«Зенит» – Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 63), Цаллагов, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Жулиано, Данни, Дзюба.
«Урал» – Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин, Павлюченко.
Предупреждения: Бикфалви (23), Емельянов (40), Дзюба (86), Кришито (89).
Удаления: Бикфалви (60), Павлюченко (61), Емельянов (86).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 22.04.2017 19:06
    +4
    шпинат: "Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона: на ужасном поле, с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала»"
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    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 22.04.2017 19:12
    0
    Позорная победа,нечего сказать,а Луческу даже после этого матча поныть успел
    ____________
    Говорите, судья опять был из Москвы? После игры со «Спартаком» я уже не думаю, откуда судьи. Даже не знал, откуда они.
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    pulse240
      pulse240, 22.04.2017 19:12
    +3
    Даже в ВОСЬМЕРОМ Урал шёл в атаку и мог сравнять. БРАВО!!!
    Зениту же вечный ПОЗОР!!!
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    Юра Бойко
      Юра Бойко, 22.04.2017 19:13
    +1
    Так цыган не умеет честно играть. Он понял, что с Шахтой это в ближайшее время не светит, ушел в Сенит. Там еще можно Ваксов и Годулянов местных найти
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    bukin.a
    online
      bukin.a, 22.04.2017 19:21
    -3
    Динама так 3 чемпионата взяло
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