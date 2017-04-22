Первый матч питерского «Зенита» на новой арене омрачился судейским скандалом. Главный арбитр поединка удалил троих игроков «Урала» и услышал много нелестных слов в свой адрес как во время встречи, так и после.

Хроника событий:

60-я минута: Эрик Бикфалви («Урал») получил вторую желтую карточку за фол на Игоре Смольникове («Зенит»). Партнеры румынского полузащитника эмоционально отреагировали на решение судьи и набросились на рефери. Яростнее всего отстаивал свою позицию Роман Павлюченко, за что был удален с поля.

86-я минута: Роман Емельянов («Урал») также получил вторую желтую карточку, после этого команды остались 11 на 8.

Команды Мирчи Луческу смогла открыть счет только после первых двух удалений и довела матч до победы со счетом 2:0.

Что творилось в подтрибунном помещении после встречи можно услышать на видео. Осторожно, много нецензурной брани.

Чемпионат России. 24-й тур



«Зенит» – «Урал» – 2:0

Голы: 1:0 – 86 Иванович, 2:0 – 90 Молло.



«Зенит» – Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 63), Цаллагов, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Жулиано, Данни, Дзюба.

«Урал» – Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин, Павлюченко.

Предупреждения: Бикфалви (23), Емельянов (40), Дзюба (86), Кришито (89).

Удаления: Бикфалви (60), Павлюченко (61), Емельянов (86).