Александрия дома минимально обыграла Олимпик

Сегодня «Александрия» принимала «Олимпик» в рамках национального чемпионата, причем этот матч имел важнейшее турнирное значение, ведь соперники ведут борьбу за итоговое четвертое место. Увы, даже такой матч не вызвал большого зрительского интереса.

Донецкая команда в последнее время, мягко говоря, не блещет. Подопечные Романа Санжара ничего не забивают и очень много пропускают (второй негативный показатель во всей лиге), но все равно оставались в первом квартете. «Александрия» активной игрой в дебюте показала (четыре угловых за шесть минут), что желает обыграть прямого конкурента и сделать шаг вперед.

Темповые характеристики матча, откровенно говоря, не впечатляли, но имеем то, что имеем. Команды успевали за перемещениями и задумками соперника, а на входе в игру это было, думается, самое главное. Третий круг нынешнего чемпионата подходит к концу, и неудача в этой игре делала шансы все исправить в пяти оставшихся не самыми перспективными.

Ближе к середине первого тайма «горожане» подали еще несколько угловых, так что высоченному Эмерсону пришлось поработать, как и Махарадзе. Счет не изменился, но маятник снова качнулся в сторону команды Владимира Шарана. У «Олимпика» с комбинационным футболом ничего не получалось, а после длинных передач игроки передней линии за мяч цеплялись редко. Разве что отметим момент на 29-й минуте, когда забытый всеми в центре штрафной Шестаков с десяти метров пробил прямо во вратаря. Подобные моменты на таком уровне реализовывать нужно и с закрытыми глазами.

После этого момента донецкой команде, казалось, удалось развернуть игру. В позиционных атаках гостей теперь принимали участие до девяти человек, было несколько перспективных прострелов, причем Леванидов не всегда удачно и надежно играл на выходах. Однако материализовать это игровое преимущество в забитый мяч не получалось.

Никаких предпосылок, что после перерыва соперники откажутся от осторожного футбола, не было. Исправить ситуацию мог только быстрый гол. Так и произошло.

Второй тайм начался с острого выпада Поляруса, который одним финтом ушел от двоих и пробил сильно, но чуточку выше дальнего угла. В следующей атаке «Александрия» таки забила свой мяч. На острие атаки оказался Полярус и подправил мяч точно в цель из явного (какой вирус подхватили арбитры…) положения «вне игры». Ошибиться может каждый, но так нужно еще постараться.

Резко прибавить и отыграться по горячим следам у «олимпийцев» не получилось. Эгоистично в пользу соперника почему-то играл Моха, не хватало активной фланговой игры. Однако гостям не откажешь в желании, они не смирились. Тренерский штаб «Олимпика» на исходе игрового часа сделал двойную замену, отправив на поле двух креативных хавбеков Гриня и Поступаленко. Почему их не оказалось в стартовом составе – еще один большой вопрос.

«Александрия» откатилась в оборону, что лишило «Олимпика» свободного пространства для развития комбинаций. Да и время «горожане» тянули по всем правилам, тем самым сбивая темп игры. На 69-й минуте Богданов отменной передачей вывел Моху один на один, а марокканец вратаря переиграть не сумел. Полминуты спустя он же едва не поразил дальний угол александрийских ворот ударом из пределов штрафной. Наставник хозяев Владимир Шаран еще до этих эпизодов стал готовить замену, и Приемов, по всей видимости, вышел для налаживания игры в нападении.

Получив кадровую подпитку, «желто-черные» выправили крен и стали атаковать ничуть не меньше соперника. Откровенно говоря, игра была ничейной, но за десять минут до конца гости все еще проигрывали с минимальным отставанием. Они забили на 88-й минуте, когда Эмерсон точно пробил головой, но в этом эпизоде судьи увидели офсайд на тоненького. Пять компенсированных минут подарили «олимпийцам» новую надежду. Спасти игру не удалось.

Сергей СЕМЕНОВ



«Александрия» - «Олимпик Д» - 1:0

Артем Полярус, 48

«Александрия»: Владислав Леванидов, Антон Шендрик, Василий Грицук (Павел Мягков, '76), Сергей Басов, Сергей Симинин, Андрей Цуриков, Владислав Огиря, Артем Полярус (Дмитрий Леонов, '73), Евгений Банада, Сергей Старенький, Виталий Пономар (Владимир Приемов, '71)

«Олимпик Д»: Заури Махарадзе, Сергей Шестаков (Виталий Федорив, '79), Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Эмерсон, Андрей Богданов, Владислав Хомутов (Антон Поступаленко, '62), Моха Рхарсалла, Михаил Сергийчук (Сергей Гринь, '62), Ярослав Олийнык

Антон Шендрик, 42. Артем Полярус, 55. Владислав Леванидов, 93. Владимир Приемов, 95. - Дмитрий Немчанинов, 90.



Удары (в створ): 2 (1) – 6 (3).

Угловые: 8 – 6.

Офсайды: 2 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными.