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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В матче с Сельтой сводило ноги»

Украинский хавбек «Генка» – о причинах замены всередине 2 тайма

  • 22.04.2017 18:25
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ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский прокомментировал свою замену на 72 минуте ответного матча Лиги Европы против «Сельты» (1:1).

«Набегался, ноги стало сводить судорогой. Так что, все нормально, готовлюсь к следующему матчу. Буду ли играть? Посмотрим, как решит тренер. Возможно, он произведет ротацию», – сказал Малиновский.

Источник — zbirna.com

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