Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В матче с Сельтой сводило ноги»

Полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский прокомментировал свою замену на 72 минуте ответного матча Лиги Европы против «Сельты» (1:1).
«Набегался, ноги стало сводить судорогой. Так что, все нормально, готовлюсь к следующему матчу. Буду ли играть? Посмотрим, как решит тренер. Возможно, он произведет ротацию», – сказал Малиновский.
Источник — zbirna.com
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