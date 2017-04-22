Днепр обыгрывает Ворсклу и продлевает свою беспроигрышную серию

В матче «Днепра» и «Ворсклы» фаворита спрогнозировать было несложно. Несмотря на существующее турнирное положение, все говорило в пользу хозяев. В первой части чемпионата с учетом Кубка Украины подопечные Михайленко выиграли у «Ворсклы» два матча и один сыграли вничью. Полтавчане же переживают не лучшие времена, и остаток чемпионата с большой долей вероятности превращается для них в пустую формальность.



Начало матча стало продолжением последних игр команд против «Стали» и «Карпат». Небыстрый темп и практически полное отсутствие опасных моментов. Кто знает, сколько еще пришлось бы ждать зрителям гола, если бы на 15-й минуте грубо не ошибся Мякушко. Его пас в сторону ворот Шуста на Шарпара перехватил Кочергин и, пройдя вперед метров пятнадцать-двадцать, пробил мимо голкипера – 1:0. Даллку стремительный рывок соперника прервать не смог, а Чеснаков с подкатом явно опоздал.



«Ворскла» ответила только на 36-й минуте. Шарпар опасно пробивал с линии штрафной площади, но Лунин грамотно выбрал позицию и без проблем перевел мяч на угловой из-под перекладины.



Уже в начале второго тайма «Днепр» обозначил свое желание увеличить преимущество. На 47-й минуте Шуст лишь на мгновение опередил Нагиева, подстраховав центральных защитников после очередной ошибки. А еще через семь минут счет был удвоен. Ворскляне опять ошиблись при выполнении передачи, но на этот раз уже на половине поля соперника. Сразу же последовал хороший пас в свободную зону от Влада на Довбика. Артем сыграл, как и следует нападающему: по-спортивному нахально и эгоистично. Вошел в штрафную площадь, проигнорировал партнера, который, как показалось, находился в лучшей ситуации. Обыграл Даллку и пробил в ближний угол, после чего мяч от стойки залетел в ворота – 2:0.



Василию Сачко нужно было что-то предпринимать. После проведенных замен на поле одновременно находились почти все игроки атаки, которыми в данный момент располагает тренер – Мякушко, Хлебас, Загорулько и даже Баранник. Но предложить весомых аргументов для защиты «Днепра» они так и не смогли. Удар Ребенка со штрафного, с которым без проблем справился Лунин, и несильный удар Мякушко по центру – это все, что создала «Ворскла».



«Днепр» имел возможности еще больше увеличить свое преимущество, но не использовал ни одну из быстрых контратак. А падение Кочергина в штрафной полтавчан на 86-й минуте Николай Кривоносов расценил как симуляцию. Хотя повтор показал, что небольшой контакт с Ребенком все же имел место.



В итоге, днепряне одержали важнейшую домашнюю победу. Василий Сачко, похоже, продолжает искать то, что давно нашел для своих подопечных Дмитрий Михайленко. Без мотивации, как ни крути, в футболе очень сложно.



Александр ДАННИК



«Днепр» (Днепр) - «Ворскла» (Полтава) - 2:0 (1:0)

Владислав Кочергин, 15, Артем Довбик, 54

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Владимир Полевой, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин, Артем Довбик (Денис Баланюк, '76), Дмитрий Нагиев (Игорь Когут, '75), Евгений Чеберко (Руслан Ротань, '68), Максим Лунёв

«Ворскла»: Богдан Шуст, Ардин Даллку, Владимир Чеснаков, Тарас Сакив (Андрей Ткачук, '46), Артур Загорулько, Вячеслав Шарпар, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Сергей Мякушко, Дмитрий Кравченко (Дмитрий Хлёбас, '62), Владимир Одарюк (Олег Баранник, '81)

Владислав Кочергин, 86. - Владимир Одарюк, 66.



Арбитр: Николай Кривоносов (Киев)



Удары (в створ): 4 (2) - 8 (5)

Угловые: 1 - 3

Оффсайды: 1 - 3



ДНЕПР - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.