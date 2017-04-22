Украинский хавбек «Осиека» Дмитрий Лепа отличился в матче чемпионата Хорватии против «Запрешича» (2:1).
28-летний полузащитник открыл счет в матче на 9-й минуте.
Этот гол стал для Лепы седьмым в сезоне. На данный момент на его счету 15 сыгранных матчей за хорватский клуб.
Источник — Sport.ua
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