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Дмитрий Лепа забил седьмой гол в чемпионате Хорватии

Украинский легионер «Осиека» закрепил за собой место в основном составе команды

  • 22.04.2017 16:47
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ФК Осиек. Дмитрий Лепа
© ФК Осиек. Дмитрий Лепа

Украинский хавбек «Осиека» Дмитрий Лепа отличился в матче чемпионата Хорватии против «Запрешича» (2:1).

28-летний полузащитник открыл счет в матче на 9-й минуте.

Этот гол стал для Лепы седьмым в сезоне. На данный момент на его счету 15 сыгранных матчей за хорватский клуб.

Источник — Sport.ua

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