Валенсия на выезде уступила Малаге

Чемпионат Испании. 33-й тур
«Малага» – «Валенсия» – 2:0
Голы: 1:0 – 36 Ресио, 2:0 – 40 Сандро Рамирес.
«Малага» – Камени, Льоренте, Рикка, Росалес, Эрнандес, Камачо, Ресио, Форнальс, Онтиверос (Кеко, 72), Хони Родригес (Хуан Карлос, 59), Сандро Рамирес (Шарлес, 87).
«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай (Орельяна, 45), Тони Лато, Жоау Канселу, Мангаля, Парехо, Перес, Медран (Дзадза, 76), Солер, Санти Мина, Мунир (Нани, 72).
Предупреждения: Ресио (13), Мангаля (39), Льоренте (45), Парехо (62), Хуан Карлос (70), Перес (70).
Источник — Sport.ua
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