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Валенсия на выезде уступила Малаге

Хозяева поля забили два безответных гола в первом тайме

  • 22.04.2017 16:18
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Чемпионат Испании. 33-й тур

«Малага» – «Валенсия» – 2:0
Голы: 1:0 – 36 Ресио, 2:0 – 40 Сандро Рамирес.

«Малага» – Камени, Льоренте, Рикка, Росалес, Эрнандес, Камачо, Ресио, Форнальс, Онтиверос (Кеко, 72), Хони Родригес (Хуан Карлос, 59), Сандро Рамирес (Шарлес, 87).
«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай (Орельяна, 45), Тони Лато, Жоау Канселу, Мангаля, Парехо, Перес, Медран (Дзадза, 76), Солер, Санти Мина, Мунир (Нани, 72).
Предупреждения: Ресио (13), Мангаля (39), Льоренте (45), Парехо (62), Хуан Карлос (70), Перес (70).

Источник — Sport.ua

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