Состоявшийся в Киеве матч подвел окончательную черту под соперничеством в чемпионате Украины. К сожалению приходится констатировать, что никакие изыски в формуле проведения первенства страны не добавляют интриги чемпионату. Хотя пришедшие на дерби 50 тыс. болельшиков развенчали прозвучавшие накануне «всепропащие» предсказания, игра получилась не зрелищной и расстроила иных обозревателей до такой степени, словно они живут не в нашей стране и в первый раз пришли на футбол.

В данном матче соперники преследовали локальные задачи. На фоне имеющегося очкового преимущества Шахтер подходил к предстоявшему поединку не слишком мотивированным, что вызывало обоснованное беспокойство за уровень самоотдачи составляющих ядро команды бразильцев. Ведь для того, чтобы проявить на поле свои лучшие качества, им всегда требуется раздражитель, своего рода «красная тряпка». С другой стороны, киевляне должны были проявить боевой дух, стремление быть лучше несмотря ни на что, особенно на виду болельщиков на домашнем стадионе. Еще одним нюансом становилось испробование новой тактической схемы Реброва с тремя центральными защитниками на уровне соперника международного масштаба. Как показала практика, с реализацией нововведений в тактике хозяева в прошедшем матче не слишком преуспели.



УДАРНЫЙ ДЕБЮТ ДИНАМО



Киевляне всегда славились агрессивностью на первых минутах домашних матчей. К старой-доброй традиции подопечные Реброва обратились и сейчас, хотя статистика показывает, что в основном эти действия возымели эффект лишь в промежуточных показателях. Завладев инициативой в дебюте игры, хозяева отметились преимуществом в успехе единоборств и контроле мяча. Однако они не смогли извлечь из стартовой активности главного - нужного числа острых моментов и возможностей нанести удар по воротам соперника.

Показатели доли владения мячом и успеха борьбы отображают активность киевлян (черное) в дебюте игры.

Тем не менее, нельзя сказать, что стартовый натиск киевлян оказался и вовсе безрезультативным. Голевой момент с аута, созданный на третьей минуте, был прерван за невнятное нарушение правил со стороны Ярмоленко. То, что свисток арбитра прозвучал до удара по воротам никак не оправдывает прерывания голевого эпизода с вполне традиционной борьбой за мяч. Странно, что в публикациях по итогам матча этому моменту практически не уделяется внимание, ведь учитывая всего один гол, забитый «Шахтером», это могло оказать большое значение на ход игры.

Эпизод с отмененным голом. Не слишком понятно, какую такую агрессию в отношении соперника совершил Ярмоленко. Ведь Исмаили движется вперед САМ и более того, он достигает цели, сыграв в мяч. Какое нарушение в противодействии сопернику совершил в данном моменте Ярмоленко, остается известным лишь арбитру Труханову.



Однако в целом игровая инициатива хозяев в матче производила весьма блеклое впечатление, что в общем и обусловило весь антураж игры. Ведь результативность активности на старте игры и новых тактических решений хозяев наглядно характеризуют лишь два удара, нанесенных по воротам соперника за матч.

ТРИ ЗАЩИТНИКА ДИНАМО

Новинки в тактических установках штаба Реброва в данном матче сработали не лучшим образом. Во-первых прессингующее высоко атакующее трио динамовцев не поджималось игроками центра поля. Во-вторых, новичок основного состава Шепелев, на которого как показывает практика прошедших матчей Ребров рассчитывает как на игрока основы, проявил себя в индивидуальных показателях не слишком успешно. Так, эффективность его отборов при неплохой активности (7 попыток) составила всего 29%. Кроме того, по ходу всего матча сохранялось впечатление о неопределенности роли на поле Гармаша. Он играл то ли центрального атакующего полузащитника (два рывка в оффсайд), то ли размещался в левом полуфланге, стараясь придать акцент атакам команды на этой зоне и противостоять активности Срны. Обе эти задачи оказались не выполненными - Гармаш продемонстрировал наихудшую в команде точность передач (72%), а Срна так и остался наиболее задействованным игроком своей команды, приняв участие в 38 атаках.

Всего два удара по воротам за матч наглядно характеризуют отсутствие успеха «Динамо» в завершении атак.

ТАКТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ ШАХТЕРА

Любопытно, что в противодействии ожидаемой схемы «Динамо» с тремя защитниками «горняки» действовали с сходном тактическом ключе, несколько модифицировав собственную тактику. В этом уже видится работа Фонсеки, ведь известно, что противостояние сопернику при прочих равных условиях облегчают действия по той же схеме расположения игроков. И вот Степаненко (а позже и Малышев) садились глубоко до уровня центральных защитников, что сопровождалось высокими смещениями активных в поддержке розыгрыша Исмалили и Срны. В оборонительных действиях гостей также следует отметить слаженную игру защитников гостей на линии - нападающие «Динамо» оставлялись ими в оффсайде 8 раз за матч.

В атаке «Шахтера» выдвижения Исмалили и Срны сопровождались активностью Тайсона и Марлоса в полуфланговых зонах. Это обеспечивало численность игроков и ширину комбинаций и нивелировало преимущество киевлян в обороне пятью защитниками - еще одно свидетельство тщательной тактической подготовки Фонсеки к матчу. Также к достижениям в организации игры «горняков» сегодня следует отнести одновременное нахождение на поле Тайсона и Бернарда, которых Луческу использовал исключительно по очереди и на одной позиции. Фонсека нашел, как эффективно разместить обоих игроков на поле, добившись от них эффективности - за матч оба футболиста суммарно выполнили 11 ключевых передач.

Объем и география ключевых передач в первом тайме также говорит о полном превосходстве «Шахтера» (справа) на обострении. Киевлянам пока не удается доставка мяча в атаку через центральных полузащитников.

ВЫВОДЫ

При всей кажущейся унылости игры она достаточно адекватно отобразила статус, в котором в настоящее время пребывают «Динамо» и «Шахтер». Киевляне находятся в поиске нового тактического построения и подыскивают наилучшие кадры на каждую из позиций на поле. В этом смысле весьма проблемными представляются позиции в центре поля, где отсутствует выраженный созидатель-распасовщик. Вероятно в ближайшее время именно игрок такого плана будет главной целью киевлян на трансферном рынке.

«Шахтер» продемонстрировал тактическую гибкость в противостоянии, что говорит о продуктивности работы тренерского штаба Фонсеки и успехе в реализации его идей. На сегодня действия команды на поле выглядят гармоничными и сбалансированными. В то же время, в прошедшем матче «горняки» продемонстрировали как умение перехватить у соперника инициативу в ведении игры, так и способность играть «по счету». Вероятно уже сейчас, без особого усиления в трансферный период, «Шахтер» готов к грядущему сезону в Лиге чемпионов.

Использованы статистические данные InStat Football.