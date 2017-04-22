ФК Гелиос: Поле Полтавы наводит ужас, местами травы на нем совсем нет

Игроки и тренеры «Гелиоса» прибыли на стадион «Локомотив», где должен состояться поединок 26 тура Первой лиги против ФК «Полтава».
На официальной странице в Facebook харьковский клуб пишет, что «Поле наводит ужас: местами травы на нем совсем нет».
Напомним, «Полтаве» было засчитано техническое поражение в 1/4 финала Кубка Украины. Матч с «Шахтером» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона.
Источник — Facebook.com
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