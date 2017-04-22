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ФК Гелиос: Поле Полтавы наводит ужас, местами травы на нем совсем нет

Харьковчане оценили состояние газона стадиона «Локомотив»

  • 22.04.2017 15:32
  • 1186 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Гелиос
© ФК Гелиос

Игроки и тренеры «Гелиоса» прибыли на стадион «Локомотив», где должен состояться поединок 26 тура Первой лиги против ФК «Полтава».

На официальной странице в Facebook харьковский клуб пишет, что «Поле наводит ужас: местами травы на нем совсем нет».

Напомним, «Полтаве» было засчитано техническое поражение в 1/4 финала Кубка Украины. Матч с «Шахтером» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    ak228
      ak228, 22.04.2017 15:34
    +7
    Скорее другое- местами есть трава
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    ViperMX
      ViperMX, 22.04.2017 15:56
    +3
    Возле моей бывшей школы, есть футбольное поле, трава сейчас реально лучше. Вывод один. Школьный дворник дед Вова, гораздо круче чем агроном у фк. Полтава.
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    GR1Fon
      GR1Fon, 22.04.2017 16:04
    0
    це ж змова точнее зрада Ахмет-бай всех купил , шайтанама ! щас начнется поцреоты с безвизом и зп в 100 баксов поднимут хайп опять начнут про поле Черноморца (не относящегося к городу Полтава ) рассказывать про "все играли , а эти сепары зажрались !!! газон им видите ли подавай !!! " Обязательно вспомнят что в ЧУкре должно быть 100500 команд , неважно что дворовых !!! А я опять отхвачу 3 суток бана
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