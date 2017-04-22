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Днепр vs Ворскла: последние новости перед игрой

На «Днепр-Арене» состоялось предматчевое совещание

  • 22.04.2017 14:59
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vorskla.com.ua
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Сегодня в 17:00 на «Днепр-Арене» начнется игра 26-го тура Лиги Пари-Матч, в которой местная команда примет полтавскую «Ворсклу». Только что состоялось рабочее совещание представителей Федерации футбола и двух команд-участниц вечерней встречи. Среди множества важных организационных вопросов, в частности, определили и сочетание цветов игровой формы, в которой днепряне и полтавчане выйдут на поле.

Полностью зеленой будет форма полевых игроков «Ворсклы», в то время как вратарь облачится в ярко-красное. Белые с небольшими вкраплениями синего футболки и шорты у днепрян, а кипер хозяев будет защищать ворота своей команды в ярко-желтом свитере.

Источник — ФК Ворскла

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