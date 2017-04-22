Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александрия vs Олимпик: последние новости перед игрой

На КСК «Ника» состоялось предматчевое совещание

  • 22.04.2017 14:32
  • 101 просмотров
  • 0 комментария
Метки
olimpik.com.ua
© olimpik.com.ua

Сегодня в 10 часов утра в конференц-зале НСК «Олимпийский»  состоялось традиционное предматчевое совещание, посвященное поединку 26-го тура Лиги Пари-Матч между командами ФК «Александрия» и «Олимпик» (Донецк).

Совещание проводил директор матча ФФУ Владимир Фощий (Черкассы). Помогали ему: офицер безопасности ФФУ Виктор Парадников (Киев), наблюдатель арбитража Юрий Петров (Харьков) и четвертый арбитр матча Сергей Березка (Киевская обл.).

Напомним, что поединок доверено обслуживать бригаде арбитров в следующем составе: арбитр матча – Юрий Грисьо (Львов), ассистенты на линиях: Владимир Жарий (Днепропетровская обл.), Ярослав Трехлиб (Днепр).

В сегодняшнем матче «Олимпик» сыграет в синей-голубых футболках и синих гетрах и такого же цвета шортах, вратарь – облачится полностью в серую форму. Игроки «Александрии» выйдут на поле в желтых футболках, черных шортах и желтых гетрах, а голкипер будет играть в черном комплекте формы. Судьи выбрали себе красный вариант формы.

Безопасность и порядок во время матча призваны обеспечить стюарды и сотрудники полиции.  Будут дежурить машины скорой медицинской помощи и пожарно-спасательной службы. Команды и арбитры прибудут на стадион за 90 минут до начала матча. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на телеканале «Футбол 2», начало в 16:55.





Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.