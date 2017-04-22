Александрия vs Олимпик: последние новости перед игрой

Сегодня в 10 часов утра в конференц-зале НСК «Олимпийский» состоялось традиционное предматчевое совещание, посвященное поединку 26-го тура Лиги Пари-Матч между командами ФК «Александрия» и «Олимпик» (Донецк).

Совещание проводил директор матча ФФУ Владимир Фощий (Черкассы). Помогали ему: офицер безопасности ФФУ Виктор Парадников (Киев), наблюдатель арбитража Юрий Петров (Харьков) и четвертый арбитр матча Сергей Березка (Киевская обл.).

Напомним, что поединок доверено обслуживать бригаде арбитров в следующем составе: арбитр матча – Юрий Грисьо (Львов), ассистенты на линиях: Владимир Жарий (Днепропетровская обл.), Ярослав Трехлиб (Днепр).

В сегодняшнем матче «Олимпик» сыграет в синей-голубых футболках и синих гетрах и такого же цвета шортах, вратарь – облачится полностью в серую форму. Игроки «Александрии» выйдут на поле в желтых футболках, черных шортах и желтых гетрах, а голкипер будет играть в черном комплекте формы. Судьи выбрали себе красный вариант формы.

Безопасность и порядок во время матча призваны обеспечить стюарды и сотрудники полиции. Будут дежурить машины скорой медицинской помощи и пожарно-спасательной службы. Команды и арбитры прибудут на стадион за 90 минут до начала матча. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на телеканале «Футбол 2», начало в 16:55.











