Василь КАРДАШ: «Не варто перебільшувати перевагу Шахтаря»

У дербі українських грандів «Шахтар» вкотре підтвердив свою перевагу над «Динамо». Забивши швидкий гол, донеччани вели гру упродовж усього матчу і, практично, не дозволили киянам створювати небезпечні моменти.

Про цей матч «Вголос» розпитав у екс-гравця національної збірної України, а тепер тренера молодіжної збірної Василя Кардаша.

Василь Ярославович, вам сподобалася гра «Динамо» – «Шахтар»?

Від дербі грандів завжди великі очікування. Дехто залишився після учорашнього матчу розчарованим. Особисто мені гра сподобалася. На полі була напруга, чудова атмосфера. За це ми і любимо футбол.

А як стосовно якості гри?

Ті, хто хотів побачити на табло рахунок 3:4, звісно, розчаровані. У будь-якому випадку для обох команд краще зіграти 1:0, ніж 4:3. Хокейні рахунки свідчать про помилки в обороні. Загалом, по якості матчу можна знайти слабкі місця, але в цілому усе було на високому рівні.

Раніше говорили, що в Україні є «Динамо» та «Шахтар» і інші команди. Тепер у нас є «Шахтар» та інші?

Якщо судити по турнірній таблиці, то ви праві. Але це ситуація поточного чемпіонату. Пригадайте історію, у нас в останньому турі не часто чемпіон визначався, усе було зрозуміло заздалегідь. Україна перебуває у стані війни, є економічні проблеми. Безумовно, це позначилося на футболі. Звісно, хотілося б, щоби у нас, як раніше, були такі сильні клуби, як «Дніпро», «Металіст», «Чорноморець». На жаль, рівень чемпіонату знизився. Це стосується усіх клубів. Але я би не говорив про те, що є «Шахтар» та інші. В цьому чемпіонаті так сталося, а що буде далі – побачимо.

По підбору виконавців «Шахтар» кращий за «Динамо»?

Справді, учорашня гра показала, що «Шахтар» сильніший по підбору виконавців. «Гірники» справедливо перемогли. У «Динамо» багато молоді, склад награється, вибудовується гра. У «Шахтаря» ж збалансований склад.

Без хорошої роботи улітку на трансферному ринку «Динамо» зможе у наступному сезоні хоча б на рівних конкурувати із «Шахтарем»?

Будь-який тренер хоче підсилення. Думаю, Фонсека не виняток, а про Реброва годі і говорити. Як на мене, в Україні якісних гравців для підсилення грандів не має. А футболісти із Заходу зараз в Україну не приїдуть, їх потрібно заманювати величезними грішми. А, зважаючи на економічну ситуацію в країні, президенти клубів хочуть обійтися без збільшення бюджетів клубів. А фінансова складова у професійному спорті відіграє величезне значення. Безперечно, «Динамо» для достойного виступу у Лізі чемпіонів потребує підсилення, конкуренції за місце у складі.

Мирон Маркевич заявив, що з такою грою «Динамо» нічого робити у Лізі чемпіонів…

… Не забувайте, що зараз Сергій Ребров лише вибудовує гру своєї команди. Склад «Динамо» змінився, а цей процес не проходить за кілька днів. Вірю в те, що кияни із кожним матчем ставатимуть усе сильнішими. Але, однозначно, для виступів у Лізі чемпіонів потрібно підсилювати склад.