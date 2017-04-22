Виторину АНТУНЕШ: «Очень расстроены»

После окончания украинского дерби «Динамо» - «Шахтер», защитник киевской команды Виторино Антунеш поделился своим мнением о событиях на футбольном поле.



- Какие эмоции ты переживаешь после дерби Динамо-Шахтер?

- Мы очень расстроены, потому что проиграли. Мы хотели выиграть. Они забили гол на первых минутах, после чего пытались контролировать всю игру и играли на контратаках. У нас было несколько возможностей забить, но не получилось. Возможно, в следующий раз. Мы, все же, спокойны, потому что нам нужно играть дальше в Кубке и мы хотим выиграть Кубок Украины.



- Как тебе сегодняшняя атмосфера на стадионе?

- Да, атмосфера сегодня превосходная. Люди очень хорошо относятся к нашей команде. Когда я приехал сюда, в мой первый год в команде, я был поражен тому, сколько людей приходит на каждую игру, чтобы поддержать нас. Вот и сегодня также была невероятная атмосфера.