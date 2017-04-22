Президент ФФУ Андрій Павелко запросив дітей з міжнародного центру Артек на матчі та відкриті тренування збірної України. Це відбулося під час відкриття на території табору нового футбольного майданчику, побудованого за підтримки Федерації футболу України.

Відомо, що Артек після анексіїї Криму переїхав у Пущу-Водицу. Разом з президентом ФФУ з юними гравцями поспілкувалися ветерани футболу, зокрема Володимир Мунтян та Анатолій Біба. Федерація футболу України та Міжнародний дитячий центр «Артек» підписали Меморандуму про співробітництво. І навіть досягли домовленості про проведення фіналу Всеукраїнських змагань з футболу для дітей на приз «Кубок Артеку». У змаганнях візьмуть участь команди-переможці обласних футбольних фестивалів «Open Fun Football Schools», які проводяться ФФУ в рамках реалізації проекту соціальної відповідальності «PLAY AWAY, PLAY EVERYWHERE - Грай в гостях, грай всюди».

На новому майданчику відбувся перший футбольний матч в новому таборі Артек, а діти і вихователі пообіцяли, що їхню підтримку на трибунах гравці обов'язково почують.

«Ми, дорослі, щасливі сьогодні бачити радісних дітей на цьому новому футбольному майданчику», - відзначив у своєму виступі президент Федерації футболу України Андрій Павелко. «Ми хочемо, щоб у нашої малечі було якомога більше яскравих і радісних емоцій. Адміністрація «Артеку» робить дуже багато, щоб створити в новому домі центру максимально позитивну атмосферу, в якій діти матимуть можливість вчитися і займатися спортом. І особливо приємно, що тут так тепло зустрічають дітей-переселенців, які переїхали із зони АТО та анексованого Криму», - відзначив Павелко.