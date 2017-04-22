Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Началась продажа билетов на матчи Шахтера против Днепра и Александрии

«Горняки» в конце апреля проведут два поединка на ОСК «Металлист»

  • 22.04.2017 13:30
  • 38 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com

26 и 30 апреля «горняки» проведут очередные домашние поединки на ОСК «Металлист» в Харькове. Билеты на 1/2 финала Кубка Украины с «Днепром» и на матч 27-го тура Премьер-лиги с «Александрией» уже поступили в продажу.

Стоимость билетов на игры «Шахтер» – «Днепр» и «Шахтер» – «Александрия»:

Standard: 20, 30, 60, 70, 100 и 120 гривен;
Club 1936 (включая пакет гостеприимства): 700 гривен;
Shakhtar Lounge (включая пакет гостеприимства): 1 500 гривен;
Sky Вox: 2 000–2 500 гривен (одно место).

Контактные телефоны по вопросам приобретения: 067 620 14 59 (Shakhtar Lounge и Club 1936); 067 620 40 11 (Sky Box).
 
Один болельщик может купить не более четырех билетов. При себе необходимо иметь паспорт или водительские права. Переселенцам предоставляется скидка 20% на места категории Standard (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).

Любителям футбола, которые захотят посетить обе игры, ФК «Шахтер» подготовил специальное предложение: при покупке билетов на 2 матча скидка составит 25%.
 
Дополнительная информация по телефону +38 044 498 13 88 или электронной почте tickets.support@shakhtar.com.

Напоминаем, что полуфинал Кубка Украины против «Днепра» состоится 26 апреля в 20:00, поединок 27-го тура Премьер-лиги с «Александрией» – 30 апреля в 17:00.


 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.