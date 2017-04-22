Началась продажа билетов на матчи Шахтера против Днепра и Александрии

26 и 30 апреля «горняки» проведут очередные домашние поединки на ОСК «Металлист» в Харькове. Билеты на 1/2 финала Кубка Украины с «Днепром» и на матч 27-го тура Премьер-лиги с «Александрией» уже поступили в продажу.



Стоимость билетов на игры «Шахтер» – «Днепр» и «Шахтер» – «Александрия»:



Standard: 20, 30, 60, 70, 100 и 120 гривен;

Club 1936 (включая пакет гостеприимства): 700 гривен;

Shakhtar Lounge (включая пакет гостеприимства): 1 500 гривен;

Sky Вox: 2 000–2 500 гривен (одно место).



Контактные телефоны по вопросам приобретения: 067 620 14 59 (Shakhtar Lounge и Club 1936); 067 620 40 11 (Sky Box).



Один болельщик может купить не более четырех билетов. При себе необходимо иметь паспорт или водительские права. Переселенцам предоставляется скидка 20% на места категории Standard (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).



Любителям футбола, которые захотят посетить обе игры, ФК «Шахтер» подготовил специальное предложение: при покупке билетов на 2 матча скидка составит 25%.



Дополнительная информация по телефону +38 044 498 13 88 или электронной почте tickets.support@shakhtar.com.



Напоминаем, что полуфинал Кубка Украины против «Днепра» состоится 26 апреля в 20:00, поединок 27-го тура Премьер-лиги с «Александрией» – 30 апреля в 17:00.





