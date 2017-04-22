Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ждем тяжелой игры»

Главный тренер «Днепра» дал комментарий «Футбол NEWS» накануне матча против «Ворсклы».

- Мне кажется, «Ворскла» прибавила, если сравнивать с первой частью чемпионата. Связано это с пришедшими игроками, ведь они стали играть более комбинационно. Ждем тяжелой игры в виду сильного соперника и погодных условий.

Думаю, полуфинал Кубка Украины тоже будет играть какую-то роль для ребят, потому что это возможность выиграть трофей. Посмотрим, как все будет складываться, но ждем тяжелой игры. Хочешь или не хочешь, но близость полуфинала также будет накладывать свой отпечаток, но это все будет потом.