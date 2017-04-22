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Андрей МАЛИНОВСКИЙ: «Барсе нужно придумать какой-то сюрприз»

Комментатор каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» поделился ожиданиями от предстоящего «Эль-Классико»

  • 22.04.2017 11:56
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facebook.com/fcbarcelona
© facebook.com/fcbarcelona

Накануне «Эль Класико» комментатор и ведущий каналов «Футбол 1»/«Футбол 2», эксперт по испанскому футболу Андрей Малиновский рассказал о том, кого считает фаворитом поединка, в чем причины спада «Барселоны» и кто заменит Неймара в поединке против «Реала».

-Кого ты считаешь фаворитом «Эль Класико»?

-С учетом последних событий и нынешних реалий все-таки фаворит – «Реал». Этому есть объективные причины. Первая – фактор своего поля, «Сантьяго Бернабеу». Вторая – безусловно, психоэмоциональная составляющая. Все-таки «Реал» победил, прошел «Баварию», вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «вытащил» этот матч и в приподнятом настроении подходит к «Эль Класико». Плюс «Реал» является лидером, и это тоже обуславливает его «поул-позишн»: у них более комфортное состояние, поскольку им не нужно кровь из носу побеждать. Их устроит любой результат, кроме поражения. Это уже три фактора в пользу «Реала». Плюс у них на день больше подготовки – это еще один очевидный плюс в пользу «сливочных». Они играли во вторник, «Барса» - в среду.

Мы видели после матча с «Ювентусом» эмоции игроков «кулес», того же Неймара… Все футболисты «Барселоны» такие же уязвимые, как и Неймар, для них это поражение – это удар. Плюс неопределенность с главным тренером также накладывает свой отпечаток. Она предопределяет во многом и нынешнее состояние футболистов. Тот же Неймар – как индикатор: то, какой он нервный, уязвимый, как он на все реагирует… Он отражает состояние всей команды, которую сейчас лихорадит.

Но это «Эль Класико», и у «Барселоны» есть три дня после общего фиаско в четвертьфинале. Матч с «Ювентусом» сам по себе был достойным. Но случилось общее фиаско: «Барселона» за 180 минут не забила ни одного мяча и проиграла со счетом 0:3. Это удар по самолюбию «Барселоны». Но это также дополнительная мотивация для команды – собраться и показать, что «Барселона» - это имя, бренд, команда с духом и традициями. И как раз сейчас им, может быть, хватит три дня, чтобы зализать раны и выстоять в таком необходимом для себя матче.

Лига чемпионов от них уже ушла. Финал Кубка Испании – в конце мая, они себе спокойно готовятся. И теперь их ждет фактически финал чемпионата, который необходимо выигрывать. При победе они догоняют «Реал» по очкам, хотя у мадридцев матч с «Сельтой» в запасе. «Барсе» нужна только победа, чтобы «Реал» не ушел в отрыв. Если «сливочные» выиграют, то у них будет отрыв по потерянным очкам +9, и это будет означать, скорей всего, что они чемпионы.

-Кто заменит Неймара у «Барселоны»? Аппеляция каталонцев по его дисквалификации отклонена…

-Тяжело сказать. Проблема в том, что травмирован Рафинья – он сто процентов не сыграет. Туран не готов. Пако Алькасер очень плох сейчас, никак не может вписаться в команду, поверить в себя. Сандро и Мунир тоже в тени МСН… Иньесту Энрике сейчас не использует на позиции крайнего нападающего.

Скорее всего, все-таки будет играть Пако: Суарес в центре, а Алькасер – на фланге. «Барсе» нужно придумать какой-то сюрприз, потому что тот же Аллегри, тренер «Ювентуса», полностью «сине-гранатовых» тактически разобрал, «Барса» его ничем не удивила.

-В чем причина спада «Барселоны»?

-У нее функциональный спад. Объясню, в чем причина…. В прошлом году спад у нее как раз был в решающих матчах Лиги чемпионов в конце сезона. Команды не хватило до конца. Поэтому в этот раз Энрике готовил ее к полуфиналу-финалу. И сейчас функциональная ямка как раз сказалась. Они не выдержали физически с «Ювентусом» ни первый, ни второй матч, они не смогли перебегать итальянцев. Может, как раз к матчу с «Реалом» они выйдут на пик формы. Может, как раз сейчас состоится толчок, который даст необходимую динамику до конца сезона.

Источник — ТК Футбол

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