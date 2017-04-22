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Сергей АНДРЕЕВ: «Луческу – это нытик! Натуральный нытик!»

Бывший игрок и тренер «Ростсельмаша» резко высказался о румынском специалисте

  • 22.04.2017 10:54
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fc-zenit.ru
© fc-zenit.ru

Бывший игрок и тренер «Ростсельмаша» Сергей Андреев отметил, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу несправедливо критикует арбитров чемпионата России. По его словам, неудачи питерской команды связаны не с судейством, а с безобразной игрой.

- Луческу сказал, что «Зенит» имел преимущество в матче со «Спартаком», но в ворота красно-белых не поставили два пенальти.

– Да Луческу – это нытик! Ну натуральный нытик! Привык, что в «Шахтере» у него все было в шоколаде. Там даже не он все определял и решал, а Ахметов. А сюда приехал и всех поучает.

Не зря уже болельщики «Зенит» от него стонут. Чуть что – румынский специалист сразу кивает на судей. Ну что это такое? Его даже никто еще не душит, а он уже кричит. И это при том, что его команда играет просто безобразно!

Источник — Спорт-Экспресс в России

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