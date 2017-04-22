Мирон МАРКЕВИЧ: «С такой игрой Динамо в Европе делать нечего»

Глава Комитета ФФУ национальных сборных Украины Мирона Маркевич поделился впечатлениями от украинского классико.

— Мирон Богданович, вам как тренеру поединок Динамо — Шахтер понравился?

— В принципе, да. Хотя мне показалось, что горняки больше хотели победить. Они забили быстрый гол, а потом грамотно действовали на контратаках. Киевлян, думаю, пропущенный мяч выбил из колеи. Хозяева перешли на длинные передачи, но, к сожалению для их поклонников, это не принесло желаемого результата.

— То есть оранжево-черных можно уже сейчас поздравлять?

— Их можно было поздравлять перед началом второго этапа, когда отрыв от главного конкурента составлял 14 очков. В очном поединке с Динамо подопечные Паулу Фонсеки лишь доказали свое превосходство.

— Можно сказать, что в этой игре Шахтер в очередной раз подтвердил статус лучшей команды страны?

— Безусловно. Горняки индивидуально намного сильнее динамовцев. Чего стоят такие асы, как Марлос, Тайсон, Срна, Бернард, Исмаили… Луческу оставил хорошую команду, а Фонсека поддерживает тонус коллектива, поэтому неудивительно, что донетчане сегодня — лучшие в Украине. Считаю, было бы удивительно, если бы Шахтер не выиграл чемпионат.

Динамо поменялось очень существенно. Еще год-полтора назад команда была совершенно другой. Тогда были личности, которые могли в одиночку решить судьбу матча, а сейчас остался один Ярмоленко, возможно, Вида, Гармаш — и все. Остальные исполнители — это уровень нынешнего украинского первенства.

«В Динамо некому отдать пас на Ярмоленко»

— Весной начали хвалить Гармаша, мол, вот его бы в сборную. Но показалось, что в поединке с Шахтером полузащитник киевлян сдулся.

— У Дениса есть мастерство, но что толку, если он пол-игры спорит с арбитрами и никак не может понять, что судья всегда прав. Если он не исправит своих ошибок, то пользы от него не будет. И в сборную он не попадет…

— Но Гармаш ведь не мальчик.

— Тем более. Нянчиться с ним никто не станет. Нужно выполнять установку наставника, молчать, сопеть и работать. Повторюсь, по классу это полузащитник хорошего уровня.

— Ярмоленко соперники взяли под плотную опеку?

— Дело не в этом. Андрей может найти момент, но в данной ситуации это было сделать проблематично, поскольку никто не мог отдать ему нормальную передачу. Ярмоленко открывался правильно, но пасы были либо с опозданием, либо очень сильные. У динамовцев нет мастерства в средней линии. Ребята вроде стараются, бьются за каждый мяч, но не более того.

— По такой игре у бело-синих, наверное, была надежда лишь на стандарты, которыми они не воспользовались. Согласны?

— У меня вообще сложилось впечатление, что это Шахтер отставал на 11 очков, а не Динамо. У горняков горели глаза, а у киевлян я этого не заметил. У команды Сергея Реброва стандартные положения — один из козырей, но ничего не прошло. Значит, оранжево-черные хорошо подготовились к поединку…

«Бело-синие не оправдали надежд своих зрителей»

— Хозяевам поля должно быть стыдно, что их пришло поддержать порядка 50-ти тысяч зрителей (в нашем чемпионате сейчас это космическая цифра), а они нанесли по воротам противника три неопасных удара?

— Об этом даже говорить не стоит. При такой аудитории у футболистов должны вырастать крылья. Тем более что на бело-синих ничего не давило. Понятно, кто первый, кто — второй. Киевлянам нужно готовиться к Лиге чемпионов, но с такой игрой в Европе делать нечего. Даже квалификацию пройти будет очень сложно.

— Кто вам понравился из сборников в прошедшей встрече?

— На первый взгляд, в плане отбора неплохо выглядела пара центральных полузащитников Шахтера Степаненко—Коваленко, но им еще нужно прибавлять в подыгрыше. Надежными были и Ракицкий с Кучером. У Динамо реноме поддерживал только Ярмоленко. Остальные динамовцы вообще не впечатлили.

— Напоследок не могу не спросить вас о натурализации Марлоса. Процесс идет?

— Эта тема мне порядком надоела. Я уже давно высказал свое мнение. Не знаю, как обстоят дела в этом вопросе. Если все сложно, то нужно опираться на доморощенных исполнителей.