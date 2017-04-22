УЕФА возместит «Манчестер Сити» 40 миллионов евро (33.4 млн. фунтов) в качестве штрафа за нарушение правил финансового фейр-плей.
Напомним, несколько лет назад УЕФА объявил войну за чистоту финансов европейских клубов. Организация, тогда возглавляемая Мишелем Платини, принялась строго наказывать клубы, которые живут не по средствам и излишне пользуются деньгами своих владельцев.
В соответствии с этим, в 2014 году «Сити» был оштрафован на 60 млн. евро (49 млн. фунтов на тот момент). Вдобавок УЕФА ограничил трансферные траты «горожан» и размер их заявки на Лигу Чемпионов.
Те санкции в отношении клуба с «Этихад» предусматривали возмещение двух третей от суммы штрафа, если клубу удастся привести в порядок свои финансы. И хотя УЕФА уже отказался от активной борьбы за ФФП, «горожа не» выполнили те условия, которые им были продиктованы три года назад.
На протяжении двух последних финансовых лет «Сити» и вовсе демонстрировал прибыль, поэтому теперь клуб получит обратно от УЕФА 40 млн. евро. Столь же внушительная компенсация достанется и ПСЖ.
Источник — Fapl.ru
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