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УЕФА возместит Манчестер Сити 40 миллионов евро

Английский клуб выполнил условия финансового фейр-плей

  • 22.04.2017 09:37
  • 1013 просмотров
  • 1 комментария
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mancity.com
© mancity.com

УЕФА возместит «Манчестер Сити» 40 миллионов евро (33.4 млн. фунтов) в качестве штрафа за нарушение правил финансового фейр-плей.

Напомним, несколько лет назад УЕФА объявил войну за чистоту финансов европейских клубов. Организация, тогда возглавляемая Мишелем Платини, принялась строго наказывать клубы, которые живут не по средствам и излишне пользуются деньгами своих владельцев.

В соответствии с этим, в 2014 году «Сити» был оштрафован на 60 млн. евро (49 млн. фунтов на тот момент). Вдобавок УЕФА ограничил трансферные траты «горожан» и размер их заявки на Лигу Чемпионов.

Те санкции в отношении клуба с «Этихад» предусматривали возмещение двух третей от суммы штрафа, если клубу удастся привести в порядок свои финансы. И хотя УЕФА уже отказался от активной борьбы за ФФП, «горожа не» выполнили те условия, которые им были продиктованы три года назад.

На протяжении двух последних финансовых лет «Сити» и вовсе демонстрировал прибыль, поэтому теперь клуб получит обратно от УЕФА 40 млн. евро. Столь же внушительная компенсация достанется и ПСЖ.

Источник — Fapl.ru

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 22.04.2017 10:13
    0
    УЕФА крутится на чужих деньгах. )
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