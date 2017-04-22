Факундо ФЕРРЕЙРА: «Мы показали себя сильным и сплоченным коллективом»

«Горняки» прокомментировали победу над киевлянами.



Факундо Феррейра, нападающий «Шахтера»:



– Я счастлив, что поучаствовал в этом триумфе, и, конечно же, рад, что команда выиграла этот матч. Сегодня вечером мы показали себя сильным и сплоченным коллективом, отлично проявили свои лучшие качества как в обороне, так и в атаке, действовали буквально как машины и продемонстрировали характер. Гол я посвящаю семье, друзьям, моей жене, которая всегда рядом, и всем партнерам, которые меня всегда поддерживают. Понятно, что разница в очках между нами и «Динамо» стала еще больше, но не будем сейчас об этом думать. Впереди еще шесть матчей, и мы должны концентрироваться на них.



Бернард, полузащитник «Шахтера»:



– Эта игра была очень значима для нас. Важно было показать себя и ту работу, что мы проводили до этого дня. Мы полностью были готовы к поединку физически и эмоционально и добились того, чего больше всего хотели, – победы в этом матче. Паулу Фонсека хорошо подготовил нас к игре: всю неделю мы внимательно разбирали сильные и слабые стороны соперника, и получилось реализовать все, о чем просил тренер. Главное, мы полностью нейтрализовали атаку «Динамо», и они не смогли создать ни одного момента.