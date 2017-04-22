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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Создали не так много моментов, как хотелось бы»

Форвард киевского «Динамо» прокомментировал поражение от «Шахтера»

  • 22.04.2017 09:08
  • 707 просмотров
  • 4 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после домашнего матча с донецким «Шахтером» (0:1) ответил на вопросы журналистов:

- План был один - победить. Если это не удалось сделать, значит, мы его не выполнили.

- Быстро пропущенный мяч сказался на дальнейшей игре?

- Конечно, всегда тяжело пропускать в начале матча. Мы также забили, но судья посчитал, что в том моменте был фол.

- Вам удалось дважды сегодня забить, но оба мяча не засчитали из-за офсайда. У вас есть претензии к судейской бригаде?

- Я не могу говорить об эпизоде со вторым мячом – был там офсайд или нет – потому что я не видел. Но что касается первого момента, скажу, что, например, в Англии, такой фол бы не свистнули. В таких матчах, как сегодня, судья должен давать играть. В этой игре было много спорных моментов, в которых обычно арбитры дают играть, но почему-то все было в одну сторону. Но я не хочу говорить, что мы проиграли из-за судьи или каких-то других причин. Проиграли, значит, причины нужно искать в себе.

- Ожидали ли, что «Шахтер» будет большими силами играть в обороне, ведь  во втором тайме они действовали фактически без нападающего?

- Думаю, это мы их заставили так играть – это наша заслуга. Однако мы сами сегодня создали не так много моментов, как хотелось бы.

- Частые навесы вперед были установкой тренера?

- Понимаете, когда соперник обороняется большими силами, ты пытаешься искать любое продолжение атаки, обострить игру. Мы старались использовать свободное пространство, которое было у игроков «Шахтера» за спиной, но это не всегда получалось.

- Что сказал Сергей Ребров в раздевалке после поединка?

- Понятное дело, что все ребята расстроены. Никто ничего особенного не говорил. Просто поблагодарили друг друга за игру. Завтра соберемся на базе и будем разбираться, почему проиграли этот поединок.

- Команды играли несколько сдержанно, не так, как в прошлых встречах, когда было забито много мячей. С чем это связанно?

- Такие матчи тяжело предсказать - будет в них много голов или мало. Играют два принципиальных соперника. Прошлый матч закончился со счетом 3:4, сегодня - 0:1. Чтобы матч был зрелищней, повторюсь, в таких играх судья должен командам давать больше играть. Тогда вы увидите более открытую игру.

- Тамаш Кадар получил травму? Уже известно, что с ним?

- Пока не знаю. Думаю, завтра будет известно.

- Как находить мотивацию на оставшиеся матчи, учитывая, что «Шахтер» уже, можно сказать, чемпион, а «Динамо», скорее всего, финиширует вторым?

- «Шахтер» давно стал чемпионом – это не секрет. А мотивация для нас  в том, что сегодня пришло столько болельщиков нас поддержать. Это главное. Будем стараться показывать качественный футбол, чтобы люди и в дальнейшем приходили на стадион и болели за нас.

- Было много разговоров о том, что матч пройдет именно в пятницу. Это как-то повлияло на вашу игру?

- Да, из-за этого и проиграли (улыбается). Конечно, нет, самое главное - чтобы людям было удобно приходить на футбол, не отпрашиваться с работы. Сегодня на стадионе было больше 50 тысяч болельщиков. Думаю, это хороший показатель для нашего чемпионата.

- Чего не хватило команде во втором тайме, чтобы сравнять счет?

- Гола. Как вы сами видели, моментов, у нас, к сожалению, не было. В принципе, мы контролировали игру, но впереди создавали мало голевых ситуаций.

- Частые попадания в офсайд – это нехватка четкой последней передачи?

- Когда нападающий открывается и убегает за спину сопернику - все должно быть сделано очень качественно и синхронно. Нападающий бежит на скорости, и если защитник или центральный полузащитник, который отдает передачу, хотя бы на долю секунды задержит ее, то уже получается положение вне игры. Мы знали, что игроков «Шахтера» будет пространство за спиной и пытались туда открываться, но то игрок атаки где-то неправильно открывался, то футболист, который отдавал передачу, задержался с ней.

- У вас были претензии к Пантичу...

- Да никаких претензий не было. Это как раз тот игровой момент, о котором я только что говорил – если бы он отдал пас на долю секунды раньше, возможно, был бы опасный момент, а так ничего не получилось.

-  Вас предупреждали по поводу возможных провокаций? Сегодня вы, в принципе, на них никак не реагировали.

- Думаю, сегодня никаких провокаций не было. Матч прошел относительно спокойно.

- У вас теперь в нападении роль, можно сказать, свободного художника, но креатива сегодня было маловато…

- Я не Тотти, чтобы играть роль свободного художника. Делаю то, что говорит тренерский штаб. А что касается креатива, то вы видели, каким количеством футболисты «Шахтера» защищались. Найти какую-то лазейку было очень тяжело.

- Впереди полуфинальный поединок Кубка Украины. Добыть этот титул является главной задачей?

- «Динамо» - это команда, которая должна бороться за все титулы: и чемпионат, и кубок, и, конечно, успешно выступать в Лиге чемпионов. Но этот сезон получился таким, что нужно смириться и работать дальше. Необходимо сделать выводы и в следующем году стать сильнее.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 22.04.2017 09:35
    0
    А фол против Степаненка почему не комментировал со стороны Англии? Наверное только бы на поле вернулся в Англии
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    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 22.04.2017 09:37
    +1
    Команда ДНО!
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    zahar-skarceni1979
    online
      zahar-skarceni1979, 22.04.2017 09:53
    -1
    Дажэ как то обидно ожидал от Динамо хоть чего то!!!обидно обыгрывать до такой степени беспомощное Динамо!!!ни одного момента возле ворот Шахты!!!Динамо подтянись!!!чем сильнее обыграный конкурент тем почетнее победа!!!вчера почёта небыло...слабое Динамо!!!
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    icebeer
    online
    icebeer, 22.04.2017 10:15
    0
    Когда там в топ-клуб уже? А то за...л уже этот игрочило колченогий.
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