Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Создали не так много моментов, как хотелось бы»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после домашнего матча с донецким «Шахтером» (0:1) ответил на вопросы журналистов:

- План был один - победить. Если это не удалось сделать, значит, мы его не выполнили.

- Быстро пропущенный мяч сказался на дальнейшей игре?

- Конечно, всегда тяжело пропускать в начале матча. Мы также забили, но судья посчитал, что в том моменте был фол.

- Вам удалось дважды сегодня забить, но оба мяча не засчитали из-за офсайда. У вас есть претензии к судейской бригаде?

- Я не могу говорить об эпизоде со вторым мячом – был там офсайд или нет – потому что я не видел. Но что касается первого момента, скажу, что, например, в Англии, такой фол бы не свистнули. В таких матчах, как сегодня, судья должен давать играть. В этой игре было много спорных моментов, в которых обычно арбитры дают играть, но почему-то все было в одну сторону. Но я не хочу говорить, что мы проиграли из-за судьи или каких-то других причин. Проиграли, значит, причины нужно искать в себе.

- Ожидали ли, что «Шахтер» будет большими силами играть в обороне, ведь во втором тайме они действовали фактически без нападающего?

- Думаю, это мы их заставили так играть – это наша заслуга. Однако мы сами сегодня создали не так много моментов, как хотелось бы.

- Частые навесы вперед были установкой тренера?

- Понимаете, когда соперник обороняется большими силами, ты пытаешься искать любое продолжение атаки, обострить игру. Мы старались использовать свободное пространство, которое было у игроков «Шахтера» за спиной, но это не всегда получалось.

- Что сказал Сергей Ребров в раздевалке после поединка?

- Понятное дело, что все ребята расстроены. Никто ничего особенного не говорил. Просто поблагодарили друг друга за игру. Завтра соберемся на базе и будем разбираться, почему проиграли этот поединок.

- Команды играли несколько сдержанно, не так, как в прошлых встречах, когда было забито много мячей. С чем это связанно?

- Такие матчи тяжело предсказать - будет в них много голов или мало. Играют два принципиальных соперника. Прошлый матч закончился со счетом 3:4, сегодня - 0:1. Чтобы матч был зрелищней, повторюсь, в таких играх судья должен командам давать больше играть. Тогда вы увидите более открытую игру.

- Тамаш Кадар получил травму? Уже известно, что с ним?

- Пока не знаю. Думаю, завтра будет известно.

- Как находить мотивацию на оставшиеся матчи, учитывая, что «Шахтер» уже, можно сказать, чемпион, а «Динамо», скорее всего, финиширует вторым?

- «Шахтер» давно стал чемпионом – это не секрет. А мотивация для нас в том, что сегодня пришло столько болельщиков нас поддержать. Это главное. Будем стараться показывать качественный футбол, чтобы люди и в дальнейшем приходили на стадион и болели за нас.

- Было много разговоров о том, что матч пройдет именно в пятницу. Это как-то повлияло на вашу игру?

- Да, из-за этого и проиграли (улыбается). Конечно, нет, самое главное - чтобы людям было удобно приходить на футбол, не отпрашиваться с работы. Сегодня на стадионе было больше 50 тысяч болельщиков. Думаю, это хороший показатель для нашего чемпионата.

- Чего не хватило команде во втором тайме, чтобы сравнять счет?

- Гола. Как вы сами видели, моментов, у нас, к сожалению, не было. В принципе, мы контролировали игру, но впереди создавали мало голевых ситуаций.

- Частые попадания в офсайд – это нехватка четкой последней передачи?

- Когда нападающий открывается и убегает за спину сопернику - все должно быть сделано очень качественно и синхронно. Нападающий бежит на скорости, и если защитник или центральный полузащитник, который отдает передачу, хотя бы на долю секунды задержит ее, то уже получается положение вне игры. Мы знали, что игроков «Шахтера» будет пространство за спиной и пытались туда открываться, но то игрок атаки где-то неправильно открывался, то футболист, который отдавал передачу, задержался с ней.

- У вас были претензии к Пантичу...

- Да никаких претензий не было. Это как раз тот игровой момент, о котором я только что говорил – если бы он отдал пас на долю секунды раньше, возможно, был бы опасный момент, а так ничего не получилось.

- Вас предупреждали по поводу возможных провокаций? Сегодня вы, в принципе, на них никак не реагировали.

- Думаю, сегодня никаких провокаций не было. Матч прошел относительно спокойно.

- У вас теперь в нападении роль, можно сказать, свободного художника, но креатива сегодня было маловато…

- Я не Тотти, чтобы играть роль свободного художника. Делаю то, что говорит тренерский штаб. А что касается креатива, то вы видели, каким количеством футболисты «Шахтера» защищались. Найти какую-то лазейку было очень тяжело.

- Впереди полуфинальный поединок Кубка Украины. Добыть этот титул является главной задачей?

- «Динамо» - это команда, которая должна бороться за все титулы: и чемпионат, и кубок, и, конечно, успешно выступать в Лиге чемпионов. Но этот сезон получился таким, что нужно смириться и работать дальше. Необходимо сделать выводы и в следующем году стать сильнее.