Последняя игра Вайнцирля, дерби Боруссий

Судьба хорошенько побила «Баварию» в последних матчах, выбив ее из розыгрыша Лиги чемпионов, забрав три очка в матче с «Хоффенхаймом» и отобрав два балла в поединке с «Байером», а также отобрав у Карло Анчелотти основного голкипера Мануэля Нойера до конца сезона. После внушительной серии из множества побед, «Голливуд» потерпел три поражения в пяти последних матчах, что никак не вписывалось в планы Анчелотти. Нельзя сказать, что «Бавария» показывала в этих матчах плохой или слабый футбол, что ее футболисты находятся в плохой форме... Однако результат на лицо - «Бавария» в этом сезоне продолжает борьбу лишь за два трофея, в двух из которых имеет отличные шансы на победу.

Матч против «Майнца» по определению должен стать легкой прогулкой для мюнхенского клуба, который сыграет с 15-й командой чемпионата, в этом сезоне борющейся за выживание. Однако в последних пяти матчах «Майнц» набрал всего на одно очко меньше «Баварии», обыграв в последнем туре ни кого-нибудь, а «Герту», коллектив, который борется за еврокубковые места в чемпионате. Очные соперники провели между собой только 22 матча: 16 побед на счету «Баварии», всего 4 - у «Майнца» и еще дважды арбитры зафиксировали ничью. Однако последняя победа «Майнца» свежа в памяти и состоялась она в прошлом сезоне на «Альянц Арене» - 2:1.

«Бавария» - «Майнц»

22 апреля, «Альянц Арена» - 16:30

Арбитр - Ф.Вилленборг

Прогноз Sport.ua - 2:0

Котировки БК «Олимп»:

1.2 - 7.12 - 14.25

Ключевым противостоянием отчетного тура станет матч двух «Боруссий», который хоть и не несет серьезного турнирного значения, но всегда являлся особенным. Дортмунд все еще продолжает погоню за двойкой «Лейпциг» и «Хоффенхайм», которые не устают набирать очки. Гладбах же мечтает пока что только о Лиге Европы, а игра команды Дитера Хекинга не всегда оставляет наилучшие впечатления. Тем не менее, на своем поле Гладбах всегда грозен и готов нанести поражение любому сопернику.

Команда Томаса Тухеля, как и «Бавария», на неделе рассталась с Лигой чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Монако». Однако продолжит борьбу за призовые места чемпионата, а также за победу в Кубке Германии. Соперники провели между собой 89 матчей, в которых 29 побед на свой счет записал Гладбах, 32 виктории у «шмелей» и еще 28 раз была зафиксирована ничья. В матче первого круга Дортмунд праздновал крупную победу над своим соперником, со счетом 4:1.

«Боруссия» М - «Боруссия» Д

22 апреля, «Боруссия-Парк» - 19:30

Арбитр - В.Штарк

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

3.52 - 3.77 - 2.04

Позже ожидайте анонс матча «Шальке» - «Лейпциг».

«Шальке» - «Лейпциг»

23 апреля, «Велтинс-Арена» - 18:30

Арбитр - Г.Перл

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп»:

2.91 - 3.45 - 2.45

Алексей ГОРЛАЧ