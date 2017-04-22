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Последняя игра Вайнцирля, дерби Боруссий

Sport.ua рассказывает о самых интересных матчах предстоящего 30-го тура немецкой Бундеслиги

  • 22.04.2017 00:55
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Судьба хорошенько побила «Баварию» в последних матчах, выбив ее из розыгрыша Лиги чемпионов, забрав три очка в матче с «Хоффенхаймом» и отобрав два балла в поединке с «Байером», а также отобрав у Карло Анчелотти основного голкипера Мануэля Нойера до конца сезона. После внушительной серии из множества побед, «Голливуд» потерпел три поражения в пяти последних матчах, что никак не вписывалось в планы Анчелотти. Нельзя сказать, что «Бавария» показывала в этих матчах плохой или слабый футбол, что ее футболисты находятся в плохой форме... Однако результат на лицо - «Бавария» в этом сезоне продолжает борьбу лишь за два трофея, в двух из которых имеет отличные шансы на победу.
 
Матч против «Майнца» по определению должен стать легкой прогулкой для мюнхенского клуба, который сыграет с 15-й командой чемпионата, в этом сезоне борющейся за выживание. Однако в последних пяти матчах «Майнц» набрал всего на одно очко меньше «Баварии», обыграв в последнем туре ни кого-нибудь, а «Герту», коллектив, который борется за еврокубковые места в чемпионате. Очные соперники провели между собой только 22 матча: 16 побед на счету «Баварии», всего 4 - у «Майнца» и еще дважды арбитры зафиксировали ничью. Однако последняя победа «Майнца» свежа в памяти и состоялась она в прошлом сезоне на «Альянц Арене» - 2:1.
 
«Бавария» - «Майнц»
22 апреля, «Альянц Арена» - 16:30
Арбитр - Ф.Вилленборг
Прогноз Sport.ua - 2:0
 
Котировки БК «Олимп»:
 
1.2 - 7.12 - 14.25
 
Ключевым противостоянием отчетного тура станет матч двух «Боруссий», который хоть и не несет серьезного турнирного значения, но всегда являлся особенным. Дортмунд все еще продолжает погоню за двойкой «Лейпциг» и «Хоффенхайм», которые не устают набирать очки. Гладбах же мечтает пока что только о Лиге Европы, а игра команды Дитера Хекинга не всегда оставляет наилучшие впечатления. Тем не менее, на своем поле Гладбах всегда грозен и готов нанести поражение любому сопернику.
 
Команда Томаса Тухеля, как и «Бавария», на неделе рассталась с Лигой чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Монако». Однако продолжит борьбу за призовые места чемпионата, а также за победу в Кубке Германии. Соперники провели между собой 89 матчей, в которых 29 побед на свой счет записал Гладбах, 32 виктории у «шмелей» и еще 28 раз была зафиксирована ничья. В матче первого круга Дортмунд праздновал крупную победу над своим соперником, со счетом 4:1.
 
«Боруссия» М - «Боруссия» Д
22 апреля, «Боруссия-Парк» - 19:30
Арбитр - В.Штарк
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
3.52 - 3.77 - 2.04
 
Позже ожидайте анонс матча «Шальке» - «Лейпциг».
 
«Шальке» - «Лейпциг»
23 апреля, «Велтинс-Арена» - 18:30
Арбитр - Г.Перл
Прогноз Sport.ua - 1:2
 
Котировки БК «Олимп»:
 
2.91 - 3.45 - 2.45
 
 
Все матчи тура:

30-й тур
21.04.17, FT
Кельн
1 : 1
Хоффенхайм
Спорт2
22.04.17 16:30
Ингольштадт
? : ?
Вердер
 
22.04.17 16:30
Гамбург
? : ?
Дармштадт
 
22.04.17 16:30
Герта
? : ?
Вольфсбург
 
22.04.17 16:30
Бавария
? : ?
Майнц
Спорт2
22.04.17 16:30
Айнтрахт Ф
? : ?
Аугсбург
 
22.04.17 19:30
Боруссия М
? : ?
Боруссия Д
Спорт2
23.04.17 16:30
Фрайбург
? : ?
Байер
Спорт2
23.04.17 18:30
Шальке
? : ?
РБ Лейпциг
Спорт2
 
 
Алексей ГОРЛАЧ
 

Источник — Sport.ua

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