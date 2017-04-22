Жизнь без Ибрагимовича и приноровившийся к Энфилду Кристал Пэлас

Отберут ли «бордовые» второй раз в сезоне очки у МЮ?

«Манчестер Юнайтед» наверняка сделал ставку на Лигу Европы, выиграв которую, команда Жозе Моуриньо в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов. Но это вовсе не значит, что «манкунианцы» «забьют» на чемпионат. МЮ стремится завершить сезон в ТОП-4, поэтому манчестерская команда будет сражаться до последнего матча сезона.

Правда, теперь побеждать «красным дьяволам» будет сложнее, поскольку ключевой форвард команды Златан Ибрагимович, травмировав колено во встрече с «Андерлехтом», пропустит остаток сезона. Впрочем, есть Маркус Рэшфорд, пребывающий сейчас в отменной форме, но сможет ли 19-летний форвард достойно заменить шведского нападающего и регулярно забивать, это вопрос.

В предстоящей встрече «манкунианцам» предстоит встретиться на «Терф Мур» с «Бернли». Соперник, будем откровенны, крепкий и боеспособный. Собственно говоря, «Манчестер Юнайтед» это уже прочувствовал на себе, когда в первом круге сыграл в нулевую ничью с «Бернли» на «Олд Траффорд».

Особенно мощно «бордовые» выступают дома, где уже успели в этом сезоне отобрать очки у «Челси» и «Ливерпуля». А учитывая, что подопечные Шона Дайча еще не обеспечили себе прописку в элите на следующий сезон, у «Бернли» еще есть мотивация на финише сезона, и отдавать легко очки команда не намерена.

«Бернли» - «Манчестер Юнайтед»

23 апреля, 16:15. Бернли, «Терф Мур»

Арбитр: Энтони Тейлор

Котировки БК «Олимп»

П1 - 5.54 Х - 3.77 П2 - 1.69

Ориентировочные составы:

«Бернли»: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Хендрик, Бартон, Брэди – Барнс, Воукс

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан – Феллаини, Эррера – Лингард, Погба, Мартиаль – Рэшфорд

Не сыграют: Марни (травма) – Смоллинг, Мата, Джонс, Ибрагимович, Рохо (все травмированы)

Сотворит ли «Кристал Пэлас» очередную сенсацию на «Энфилде»?

После двух сложных выездных побед над «Сток Сити» и «Вест Бромвичем» команду Юргена Клоппа ожидает домашнее противостояние с «Кристал Пэлас». Грядущий поединок не обещает легкой жизни для «Ливерпуля», несмотря на то, что мерсисайдская команда будет играть дома. «Орлы» находятся в хорошей форме, проиграв в последних семи поединках лишь однажды.

Хоть турнирное положение у «Кристал Пэлас» сейчас далеко не столь удручающее, как еще месяц-полтора назад, команда Сэма Эллардайса еще не гарантировала себе место в АПЛ на следующий сезон. И стоит отметить, что оставшийся месяц до завершения сезона будет для «Пэлас» архисложным: «орлам» предстоят выездные встречи, кроме «Ливерпуля», еще и с двумя манчестерскими командами. А насколько «Кристал Пэлас» опасен, когда голоден к победам, уже испытал на себе «Челси».

В отсутствии сразу нескольких ключевых игроков у «Ливерпуля», с ролью лидера команды неплохо справляется Роберто Фирмино. Бразилец забил в двух поединках кряду победные мячи. Также хорош и другой бразилец – Филиппе Коутиньо, наконец, набравший после травмы оптимальные кондиции. По сути, вся игра в атаке мерсисайдцев сейчас строится через этих двух бразильских игроков. И если кто-то из них вылетит, «Ливерпулю», потерявшего до конца сезона Садио Мане, будет очень непросто.

Любопытно, что в последних двух матчах на «Энфилде» победу праздновал «Пэлас» (2:1 и 3:1). «Ливерпуль» не побеждает дома «орлов» с октября 2013 года.

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»

23 апреля, 18:30. Ливерпуль, «Энфилд»

Арбитр: Андре Марринер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.51 Х - 4.62 П2 - 6.41

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Лейва, Джан – Фирмино, Коутиньо, Ориги

«Кристал Пэлас»: Хеннесси – Уорд, Келли, Томкинс, Ван Анхолт – Кабайе, Миливоевич – Заха, Панчеон, Таунсенд – Бентеке

Не сыграют: Ингз, Эджария, Хендерсон, Мане (все травмированы) – Данн, Уикхэм (оба травмированы), Сако (по условиям аренды)

Реабилитация «Челси»

Уступив на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед», «Челси» до предела обострил судьбу чемпионской гонки. Отрыв от «Тоттенхэма» составляет мизерные четыре очка, что не позволяет «синим» чувствовать себя спокойно, как ранее. Но и нагнетать понапрасну обстановку не стоит, ведь у «Челси» в отличие от «шпор», которым еще предстоят встречи с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», сильных оппонентов уже фактически не осталось. Можно выделить только «Эвертон», с которым команда Антонио Конте сыграет на выезде. В других поединках у лондонцев по логике вещей не должно быть проблем, если только сам «Челси» себе их не создаст, как в матче с «Кристал Пэлас».

В отличие от «аристократов» «Саутгемптон» уже ни за что не борется в этом сезоне. Как для дебютного сезона в АПЛ Клод Пюэль неплохо о себе зарекомендовал на тренерском мостике и может быть довольным игрой, а также результатами своих подопечных. Правда, «святым» еще есть, куда расти.

Предыдущий упорный поединок (до пропущенного гола) с «Ман Сити» показал, что «Саутгемптон» не намерен «сливать» оставшиеся матчи, команда готова бороться за победы, завершив сезон как можно выше в турнирной таблице. А потому «Челси» стоит серьезно поднапрячься и показать свою лучшую игру, чтобы одолеть команду Клода Пюэля.

«Челси» - «Саутгемптон»

25 апреля, 21:45. Лондон, «Стэмфорд Бридж»

Арбитр: Ли Мэйсон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.44 Х - 4.73 П2 - 7.38

Ориентировочные составы:

«Челси»: Куртуа – Зума, Луис, Кэхилл – Мозес, Канте, Фабрегас, Аспиликуэта – Педро, Азар, Коста

«Саутгемптон»: Форстер – Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран – Дэвис, Хейбьерг – Уорд-Проуз, Тадич, Редмонд – Габбьядини

Не сыграют: Остин, Таргетт, Ван Дейк, Маккарти (все травмированы)

Другие матчи 34-го тура:

Суббота:

«Борнмут» - «Мидлсбро» (17:00)

«Халл Сити» - «Уотфорд» (17:00)

«Вест Хэм» - «Эвертон» (17:00)

«Суонси» - «Сток Сити» (17:00)

Матчи «Арсенал» - «Сандерленд», «Манчестер Сити» - «Вест Бромвич» и «Лестер Сити» - «Тоттенхэм» перенесены из-за участия «канониров», «горожан» и «шпор» в полуфинале национального кубка.