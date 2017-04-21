Игорь СУРКИС: «Хотелось, чтобы футболисты порадовали забитыми мячами»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от минимального поражения донецкому «Шахтеру» (0:1).

«Поблагодарил ребят за игру и сказал им, что где-то не хватило больше эмоций, а не мастерства. «Шахтер» сегодня был не тот, который мы привыкли видеть и «Динамо» играло не на максимальном пределе. Хотя пришло такое количество болельщиков и хотелось бы, прежде всего, чтобы футболисты порадовали забитыми мячами в этой игре, которая уже ничего не решала, надо называть вещи своими именами.

Не буду разбирать по линиям, кто сильнее у «Шахтера», а кто сильнее у «Динамо». «Шахтер» за последние годы становился чемпионом больше, значит, они сильнее. Есть вещи, никуда от этого не деться, которые, к сожалеию, мы не можем опровергнуть.

Прежде всего, если мы сравним сегодня состав, который играл у нас осенью и сегодня – это два абсолютно разных состава. Согласитесь, у нас играет и Шепелев, и Цыганков сегодня вышел на замену, Беседин стал игроком основного состава. У нас два центральных защитника абсолютно новых. Не бывает так, что пять человек вводятся в состав и команда сразу же начинает играть по-другому. Считаю, что Ребров на правильном пути и остаток чемпионата мы будем оценивать качество игры и сделаем соответствующие выводы», – сказал Суркис.