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Сборная Украины среди ветеранов проведет два матча в Каховке

Команда Анатолия Демьяненко готовится к ответственным поединкам на юге Украины

  • 21.04.2017 23:26
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Сборная Украины среди ветеранов проведет два матча в Каховке
На будущей неделе сборная Украины по футболу среди ветеранов под руководством Анатолия Демьяненко проведет два товарищеских матча. 28 мая, в 17:00 на стадионе «Олимпийский» (пл. Мелиораторов, 4) легендарные футболисты сыграют против ветеранов СК «Каховки».
 
А уже на следующий день, 29 апреля, в Бериславе сборная Украины среди ветеранов поверяется силами со сборной Бериславского района. Матч пройдет на стадионе «Машиностроитель», а его начало запланировано на 11:00 дня.
 
Вход на матчи будет открытым для всех желающих. Предварительный состав сборной ветеранов, который назвал Анатолий Демьяненко, выглядит следующим образом:
 
Вратарь: Всеволод Романенко;
 
Защитники: Владимир Езерский, Вячеслав Свидерский, Андрей Оксимец, Дмитрий Пинчук, Сергей Кузнецов;
 
Полузащитники: Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Виталий Самойлов, Александр Венглинский, Виталий Косовский, Артем Яшкин, Сергей Коновалов, Виктор Мороз;
 
Нападающие: Сергей Нагорняк, Олег Собуцкий.
 

Источник — Sport.ua

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