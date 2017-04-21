Сборная Украины среди ветеранов проведет два матча в Каховке

На будущей неделе сборная Украины по футболу среди ветеранов под руководством Анатолия Демьяненко проведет два товарищеских матча. 28 мая, в 17:00 на стадионе «Олимпийский» (пл. Мелиораторов, 4) легендарные футболисты сыграют против ветеранов СК «Каховки».

А уже на следующий день, 29 апреля, в Бериславе сборная Украины среди ветеранов поверяется силами со сборной Бериславского района. Матч пройдет на стадионе «Машиностроитель», а его начало запланировано на 11:00 дня.

Вход на матчи будет открытым для всех желающих. Предварительный состав сборной ветеранов, который назвал Анатолий Демьяненко, выглядит следующим образом:

Вратарь: Всеволод Романенко;

Защитники: Владимир Езерский, Вячеслав Свидерский, Андрей Оксимец, Дмитрий Пинчук, Сергей Кузнецов;

Полузащитники: Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Виталий Самойлов, Александр Венглинский, Виталий Косовский, Артем Яшкин, Сергей Коновалов, Виктор Мороз;

Нападающие: Сергей Нагорняк, Олег Собуцкий.

