Сергей РЕБРОВ: «Борьба за чемпионство, возможно, закончена»

Сергей Ребров, несмотря на поражение, отметил, что претензий к игрокам по игре у него нет.
— Во-первых, спасибо болельщикам, которые пришли на стадион, - сказал Сергей Станиславович. - Этим они показали, что футбол в Украине есть. Мы проиграли, к сожалению. Но у меня нет претензий к ребятам. Во-втором тайме у нас было преимущество. Но соперник не позволил нам реализовать его.
— У «Динамо» было всего два удара в створ. Вы довольны игрой команды в атаке?
— Я не смотрел статистику. Мы играли против сильной команды. Согласен, что у нас не многое получалось. Игроки «Шахтера» не позволили нам нанести больше ударов в створ ворот.
— Можно сказать, учитывая отставание от первого места и отрыв третьего, что чемпионат для «Динамо» уже завершен? Сконцентрируетесь на Кубке Украины?
— Да, борьба за чемпионство, возможно, закончена. Но на остальные матчи будут приходить зрители и нам нужно играть. Кубок Украины, конечно, имеет для нас большое значение. Если отставание от первого места 14 очков это не значит, что нам не нужно играть.
— Что с Томашем Кадаром?
— К сожалению, врачи не смогли остановить кровь. Тоже самое с Пантичем было. Судья должен контролировать эти эпизоды и пресекать. Если игрок уходит с кровью, которую нельзя остановить – значит, был серьезный контакт.
— Вы перешли на новую схему с тремя защитниками. Будете и дальше ее использовать?
— У нас всего четыре защитника. Надеялись на Хачериди, но Женя травмирован. Посмотрим, как будем играть дальше. Завтра соберемся на тренировку, увидим, в каком состоянии Кадар и как себя чувствует Пантич.
Автор — Сергей Цыба, Sport.ua
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Мы поехали на свадьбу к суркису
Во-первых, борьба ВОЗМОЖНО окончена? Она была окончена задолго до матча, а этот матч показал, что у игроков даже нет стимула показать хоть что-то.
Во-вторых, не буду удивлен теперь пустым трибунам. Дело не в проигрыше, дело в игре.
В-третьих, отправлять одного и лучших (если не лучшего) защитника в дубль, а теперь говорить, что на него надеялись - это уже маразм.
Очень уважаю Реброва как игрока, я рос на его голах и передачах, восхищался его игрой. И думаю как тренер он не плох, но Динамо как клуб не то, с чего нужно начинать тренерам без опыта.
На самом деле обидно другое, наш чемпионат стал таким УГ, что даже такое унылое Динамо 120% станет участником ЛЧ.
Ничего не поделать, что есть то есть. Шахтер за счет 10летней работы по построению игры, может спокойно выигрывать чемп.
Динамо нужно оставлять Реброва, давать ему дальше строить команду и привыкать, что ДК может быть и вторым и третьим. Если бы не война, то все помнят, что до этих событий на равных с ДК играли и МХ и ДД и ЧО. Не говоря уже о Заре и ШД.
С чемпионством Шахтер.Увы и ах. По тому как лично для меня этот клуб ассоциируется лишь с Ахметовым , главным спонсором всей этой х**ни, что творится на Востоке.
Мира всем!
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