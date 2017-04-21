Сергей РЕБРОВ: «Борьба за чемпионство, возможно, закончена»

Сергей Ребров, несмотря на поражение, отметил, что претензий к игрокам по игре у него нет.

— Во-первых, спасибо болельщикам, которые пришли на стадион, - сказал Сергей Станиславович. - Этим они показали, что футбол в Украине есть. Мы проиграли, к сожалению. Но у меня нет претензий к ребятам. Во-втором тайме у нас было преимущество. Но соперник не позволил нам реализовать его.

— У «Динамо» было всего два удара в створ. Вы довольны игрой команды в атаке?

— Я не смотрел статистику. Мы играли против сильной команды. Согласен, что у нас не многое получалось. Игроки «Шахтера» не позволили нам нанести больше ударов в створ ворот.

— Можно сказать, учитывая отставание от первого места и отрыв третьего, что чемпионат для «Динамо» уже завершен? Сконцентрируетесь на Кубке Украины?

— Да, борьба за чемпионство, возможно, закончена. Но на остальные матчи будут приходить зрители и нам нужно играть. Кубок Украины, конечно, имеет для нас большое значение. Если отставание от первого места 14 очков это не значит, что нам не нужно играть.

— Что с Томашем Кадаром?

— К сожалению, врачи не смогли остановить кровь. Тоже самое с Пантичем было. Судья должен контролировать эти эпизоды и пресекать. Если игрок уходит с кровью, которую нельзя остановить – значит, был серьезный контакт.

— Вы перешли на новую схему с тремя защитниками. Будете и дальше ее использовать?

— У нас всего четыре защитника. Надеялись на Хачериди, но Женя травмирован. Посмотрим, как будем играть дальше. Завтра соберемся на тренировку, увидим, в каком состоянии Кадар и как себя чувствует Пантич.