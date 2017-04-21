Паулу ФОНСЕКА: «Мы провели отличный матч»

По мнению Фонсеки, несмотря на 14 очковое преимущество над «Динамо», в чемпионате ничего не закончено: «Шахтер» на каждую оставшуюся игру будет выходить предельно мотивированным

— Думаю, была отличная игра, - сказал португальский наставник. - Первый тайм мы провели на высоком уровне, как в обороне, так и в атаке. Мы контролировали практически всю игру, владели мячом. Во втором тайме нам пришлось больше обороняться, поскольку «Динамо» стало больше атаковать и применять длинные передачи. Но мы хорошо себя проявили во втором тайме, и считаю, заслуженно победили.

— После этого матча у «Шахтера» преимущество над «Динамо» 14 очков. Как будете мотивировать команду в оставшихся встречах?

— У нас 14 очков преимущества над «Динамо». Но игроки должны понимать, что еще ничего не закончено. Я всегда говорил: мы будем фокусироваться на всех матчах. Мы уважаем «Динамо», но и на другие матчи будем настраиваться. Мы не должны расслабляться и продолжать работать.

— Математически подсчитывали, сколько нужно для того, чтобы официально оформить чемпионство?

— Я как тренер должен думать о победе в каждом матче. Также должны думать игроки. Пока наше чемпионство не будет подтверждено математически – мы будем с амбициями выходить на каждую игру. Следующая игра у нас кубковая – будем готовиться к ней.

— Учитывали при подготовке, что «Динамо» последние матчи использовало новую тактику?

— Конечно, мы сделали глубокий анализ новой схемы «Динамо». Готовились к тому, что может произойти в игре. Тем не менее, мы не меняли наши принципы игры и стиль, смотря на соперника. Стратегически подготовили некоторые детали, но свою схему не меняли. Наши идеи остаются одинаковыми на все матчи. Наш стиль игры готов сразиться с любой схемой любого соперника.

— Напоминает ли матчи с «Динамо» по уровню матчи «Порту» – «Бенфика» в Португалии?

— Да. Недавно «Бенфика» играла с «Порту». Стадион был полный. Сегодня тоже пришло много людей, но стадион был не полностью заполнен. Футбол красив, когда стадион забит полностью. В Украине живет около сорока миллионов жителей. Иногда спрашиваю себя: почему нет людей на стадионах. Понимаю, что страна переживает непростой момент, но мы все должны объединиться и подумать, как привлекать людей на этот праздник. Футбол – это праздник, который должен объединять людей. Сейчас у «Шахтера» и «Динамо» намного больше уважения друг к другу. Это делает футбол красивым. Приходя на футбол, люди хотя бы на полтора часа забывают о проблемах. Стараемся делать все, чтобы как можно больше людей привлекать на стадион.

— В понедельник состоится встреча тренеров УПЛ с Андреем Шевченко. С какими вы мыслями идете туда?

— Эта встреча – хорошая инициатива. Когда я был тренером в Португалии, никогда такого не было. Шевченко молодец, что проявил эту инициативу. У тренеров появится возможность побыть вместе, обсудить, как можно улучшить футбол.