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26-й тур
Александрия
1:0
Олимпик Д
22.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Володимир ШАРАН: «Не всі гравці витримують 90 хвилин»

«Олександрія» – «Олімпік» – 1:0. Післяматчева прес-конференція головного тренера «Олександрії»

  • 22.04.2017 23:09
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Володимир ШАРАН: «Не всі гравці витримують 90 хвилин»
Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран:
 
- Хотів би привітати в першу чергу наших футболістів, тому що, дійсно, дуже довго не перемагали, і ця гра була дуже важливою для нас в психологічному плані. Та і в стратегічному, можна сказати – тому що ми грали з прямим конкурентом. І наших вболівальників, але вірних вболівальників, які приходять постійно на наші матчі. Тому що така кількість мене здивувала, хочеться більше бачити. Але… Я розумію, що є різні причини. Саме головне, що ми перемогли, тому що хлопці дуже бажали цього. Ми всі бажали. І наш президент, Сергій Анатолійович, теж тільки думав про перемогу.
 
Почали ми поєдинок дуже непогано, тому що активно почали зразу, чотири кутових подали, і напівмомент був у Басова, і треба було дожимати. А потім, я не знаю, чому так, хлопці занервували трішки і віддали ініціативу «Олімпіку». В перерві ми порозмовляли з ними по-чоловічі, дуже серйозно, і початок другого тайму був дуже приємним для нас, тому що ми відкрили рахунок, і хлопці діяли, як треба діяти.
 
Ті проблеми, які в нас є, вони продовжуються, я маю на увазі – не всі гравці витримують 90 хвилин. Тому що після травм. Я дуже вдячний Цурікову, який зміг зіграти, тому що він практично не тренувався, але людина дійсно професійно відноситься до своєї справи, і віддав всі сили для цього. І, безумовно, фарт був на нашому боці, тому що у «Олімпіка» було чимало нагод для того, щоб зрівняти рахунок. Але саме головне, що ми витримали і перемогли. 
 

Источник — Sport.ua

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