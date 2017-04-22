Роман САНЖАР: «Судьба матча решилась за счет явной ошибки судьи»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Я думаю, что сегодня был интересный напряженный матч, в котором много было и борьбы, во втором тайме были хорошие голевые моменты. Но, к сожалению, судьба матча решилась за счет явной ошибки судьи. Нам, конечно, очень неприятно, что мы проиграли эту игру, не смогли заработать никакие очки. Но я доволен тем, как ребята отнеслись, как старались, как бились. Я во втором тайме видел желание ребят переломить ход встречи, и у нас получилось создать хорошие моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали.

Что можно говорить, когда такая явная ошибка судьи, а мы практически не дали возможности сопернику создать голевые моменты. Но явный гол из вне игры! Дальше что-то говорить тяжело. Самое главное то, что мы сегодня не заработали очки. Игра забудется, всё забудется, никто, наверное, не будет наказан, как положено. А очки у «Александрии» в копилке, а у нас – нет.

- Выход Гриня и Поступаленко так и планировался?

- Да, они пропустили из-за травм длительное время, и еще не набрали те кондиции, которые позволят им 90 минут держать темп игры. Я считаю, что с их выходом игра оживилась, у нас добавилось больше креатива, и пошли опасные моменты. Ребята – молодцы, вышли, усилили нашу игру. Так получилось, что нам не удалось сравнять счет, но, повторюсь, очень обидно, всегда обидно проигрывать, но когда еще, наверное, незаслуженно, из-за ошибки арбитра, здесь найти какие-то слова тяжело.