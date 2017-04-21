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ФРАНКОВ: Худшего матча в исполнении Динамо и Шахтера не видел никогда

Украинский журналист поделился впечатлениями от противостояния лидеров УПЛ

  • 21.04.2017 22:36
  • 3410 просмотров
  • 14 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков поделился впечатлениями от центрального матча 26-го тура УПЛ  «Динамо» - «Шахтер» (0:1).

«Большего УГ в исполнении «Динамо» и «Шахтера» не видел никогда. Может, в 90-х?

В Киеве действия обеих команд были проникнуты суровой неприязнью к футболу Украины и его болельщикам. Революционная ситуация: низом не могут, верхом не хотят.

Ну а теперь придумайте хоть одну причину для без малого 52 тысяч болельщиков вернуться сюда на следующий матч? Что они здесь нашли?!

Вот в этом - в привитии зрителям отвращения к футболу, загона их во всякие АПЛ - главная проблема, главная вина этого матча и его участников», - написал Франков в Twitter.

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Комментарии
    Alexandr Kuptsov
      Alexandr Kuptsov, 21.04.2017 22:39
    +1
    Пусть отсыпет хоть немного..где он такую берет?)
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    александр ковтун
      александр ковтун, 21.04.2017 22:44
    +8
    как же он прав! худшего матча даже в девяностых не было.. такое смотреть невозможно.. тут франков прав.. редко с ним соглашаюсь но.. динамо пробило дно ( фан динамо)
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    bonv
      bonv, 21.04.2017 22:46
    +4
    Не на таку гру я сподівався..
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    Brian10
      Brian10, 21.04.2017 22:48
    +1
    Франкова много стало на sport.ua, даже больше чем Леоненка. Уже подташнивает им и его коментариями.
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    Globalist2017
      Globalist2017, 21.04.2017 22:48
    +8
    Да, в плане зрелищности полное и унылое Г.
    Но Шахту хоть оправдывает чужое поле и турнирное положение. А о чем думал мегаклЮб с лидером Бревноленко???
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    Игорёк Игнатьев
      Игорёк Игнатьев, 21.04.2017 22:53
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    А МНЕ ШАХТЕР В АТАКЕ И ОБОРОНЕ ПОКАЗАЛСЯ НЕ ПЛОХ!А ДЫНАМО ПОЛНЫЙ 0!!!ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!
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    komp-iigor
      komp-iigor, 21.04.2017 22:53
    +8
    зато завтра на свадьбе погуляют
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 21.04.2017 22:53
    -1
    важко не погодитись, аж зуби зводило
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    komp-iigor
      komp-iigor, 21.04.2017 22:57
    0
    если пастуху все по, то и овцы, сами по себе
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    fff
      fff, 21.04.2017 23:06
    +3
    А при чем тут шахтёр? Они свой победный гол забили а динамо нет, Динамо нужно было доказывать болельщикам что они как минимум не хуже шахтёра
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    fff
      fff, 21.04.2017 23:07
    +2
    А при чем тут шахтёр? Они свой победный гол забили а динамо нет, Динамо нужно было доказывать болельщикам что они как минимум не хуже шахтёра
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    BeyS
      BeyS, 21.04.2017 23:10
    +1
    Коммент немного не по теме, но как он мог столько написать в твиттере, где стоит ограничение 160 знаков в сообщении??
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    BeyS
      BeyS, 21.04.2017 23:10
    +1
    ааа, так этот клоун каждую минуту писал сообщение..))
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 21.04.2017 23:34
    -1
    Отчасти он прав
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