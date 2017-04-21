ФРАНКОВ: Худшего матча в исполнении Динамо и Шахтера не видел никогда

Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков поделился впечатлениями от центрального матча 26-го тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер» (0:1).

«Большего УГ в исполнении «Динамо» и «Шахтера» не видел никогда. Может, в 90-х?

В Киеве действия обеих команд были проникнуты суровой неприязнью к футболу Украины и его болельщикам. Революционная ситуация: низом не могут, верхом не хотят.

Ну а теперь придумайте хоть одну причину для без малого 52 тысяч болельщиков вернуться сюда на следующий матч? Что они здесь нашли?!

Вот в этом - в привитии зрителям отвращения к футболу, загона их во всякие АПЛ - главная проблема, главная вина этого матча и его участников», - написал Франков в Twitter.