ФРАНКОВ: Худшего матча в исполнении Динамо и Шахтера не видел никогда

Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков поделился впечатлениями от центрального матча 26-го тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер» (0:1).
«Большего УГ в исполнении «Динамо» и «Шахтера» не видел никогда. Может, в 90-х?
В Киеве действия обеих команд были проникнуты суровой неприязнью к футболу Украины и его болельщикам. Революционная ситуация: низом не могут, верхом не хотят.
Ну а теперь придумайте хоть одну причину для без малого 52 тысяч болельщиков вернуться сюда на следующий матч? Что они здесь нашли?!
Вот в этом - в привитии зрителям отвращения к футболу, загона их во всякие АПЛ - главная проблема, главная вина этого матча и его участников», - написал Франков в Twitter.
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Но Шахту хоть оправдывает чужое поле и турнирное положение. А о чем думал мегаклЮб с лидером Бревноленко???
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