Владимир ОДАРЮК: «Желание победить Днепр просто сумасшедшее»

Полузащитник «Ворсклы» Владимир Одарюк рассказал с каким настроением команда едет играть против «Днепра».
«Лично у меня желание победить просто сумасшедшее. Так вышло, что прошлые выходные я играл за дубль, но на неделе старался трудиться так, чтобы тренеры дали мне возможность выйти в основном составе. Могу сказать, что полон сил и энергии доказывать свои претензии на место в составе.
«Днепр» хотя и молодой коллектив, но, я уверен, легко нам там не будет. Будем серьезно настраиваться, чтобы показать хороший футбол. Будем стараться победить на радость нашим болельщикам. Что касается сильных сторон днепрян, то стоит отметить их хорошую игру в опорной зоне. Умеют они организовывать контратаки. Тренеры нам на предматчевой установке расскажут все тонкости, как действовать.
Конечно, едем только за победой», – сказал Одарюк.
Источник — ФК Ворскла
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