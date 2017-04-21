ПОЧЕТТИНО: «Тоттенхэм – самый стабильный клуб в Премьер-лиге»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал об успехах лондонской команды за последние 2 года.
«Хотел бы проработать в «Тоттенхэме» как можно дольше, поскольку это клуб с большой историей. «Тоттенхэм» является самым популярным клубом Лондона. В большей степени, чем «Челси» и «Арсенал». История нашего клуба на том же уровне, что у «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
Когда я начал работать здесь три года назад, нашей задачей было приблизиться по уровню к первой четвёрке. Сейчас мы опережаем план. Если проанализировать два последних сезона, то «Тоттенхэм» является самой стабильной командой в Премьер-лиге. За это время мы набрали больше всех очков», – сказал Почеттино.
Источник — Cadena Ser
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.