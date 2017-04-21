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В финале Юношеской лиги УЕФА сыграют Бенфика и Ред Булл Зальцбург

В полуфиналах вышеназванные команды обыграли «Реал Мадрид» и «Барселону» соответственно

  • 21.04.2017 20:39
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Метки
redbullsalzburg.at/de
© redbullsalzburg.at/de

«Бенфика» вышла в финал Юношеской лиги УЕФА. В полуфинале португальцы обыграли сверстников из мадридского «Реала» со счетом 4:2.

В финале «Бенфика» сразится с австрийским «Ред Булл Зальцбургом», которые ранее победил «Барселону» (2:1).

Финальный поединок состоится в Ньоне 24 апреля.

Источник — Sport.ua

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