В финале Юношеской лиги УЕФА сыграют Бенфика и Ред Булл Зальцбург

«Бенфика» вышла в финал Юношеской лиги УЕФА. В полуфинале португальцы обыграли сверстников из мадридского «Реала» со счетом 4:2.
В финале «Бенфика» сразится с австрийским «Ред Булл Зальцбургом», которые ранее победил «Барселону» (2:1).
Финальный поединок состоится в Ньоне 24 апреля.
Источник — Sport.ua
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