Конец эры «Барселоны»… Сколько раз за последнее 10 или 5 лет мы слышали эту фразу? «Барселону» и ее пресловутую «эру» хоронят после каждого поражения каталонцев.

Sport.ua пробует сорвать это жуткое клише и ответить на вопрос: «Почему Барселона – больше не лучшая команда Европы?».

Сухой сезон в La Masia

В своей биографической книге Златан Ибрагимович подтрунивал над Иньестой, Хави, Месси и другими игроками «Барселоны», которые шли на тренировки, как примерные парни из колледжа, чтобы послушно выслушать советы «учителя» - тренера. Плохому парню из Швеции была непонятна философия «Ла Масии» - кузницы талантов «Барселоны». Дисциплина, уважением к партнерам и сопернику, а также труд – титанический труд – ставятся в академии «Барсы» на первое место.

«Барселона» всегда славилась своими воспитанниками, а каталонские фанаты имели дополнительный предмет для гордости – вот у них сколько «своих» играет! Не то, что у «Реала»!

Но если при, скажем, Гвардиоле в основной состав стабильно попадали воспитанники «Барсы», то в последние несколько сезонов под руководством Энрике игроки скорее приходят извне, но никак не из структуры клуба. Разве что Сержи Роберто получил кредит доверия от Лучо.

Быть воспитанником «Барселоны» - это быть игроком, «заточенным» под эту команду, под ее стиль. С тех пор, как состав «Барсы» перестал обновляться молодыми воспитанниками, с тех пор, как футболисты перестали ходить на тренировки, «как примерные парни из колледжа» - «Барселона» изменилась. Новые игроки – воспитанники других клубов, как ключи, которые не подходят к замку. Вроде бы и неплохие ключи, где-то обязательно найдется им применение – только ими барселонскую дверь ну никак не откроешь.

Засуха в Ла Масии, недоверие Лучо молодым футболистам и, как результат, отсутствие молодых воспитанников в основном составе «Барсы» – одна из многих причин неудач каталонцев.

Пришел, увидел, поседел

Казалось бы, быть тренером такой команды, как «Барселона» – это работа мечты. Лучшие игроки мира в составе, деньги на трансферы есть, свобода тренерской мысли приветствуется. Но лучшей работой в мире – это не назовешь. Лучшая – у того британца, которого назначили смотрителем одного из тропических островов где-то в Австралии. Хорошая погода, райские виды и, главное, минимум стресса. Чего не скажешь о работе тренера «Барселоны». Тут и солнечная барселонская погода не спасет. Быть тренером такого клуба, как «Барселона» - это постоянное давление, внимание и непрекращающаяся критика.

И говорить о том, что «Барселона» - уже состоявшаяся команда, для которой тренер – лишь формальность, значит не понимать в футболе ровным счетом ничего.

Если бы у вас была возможность тренировать «Барселону» или «Реал», какой клуб вы бы выбрали?

Для меня выбор очевиден – это «Реал». И это не связано с клубными предпочтениями. Да, в «Реале» есть свои звезды, свои трудности, но… например, Зинедин Зидан, который именно в мадридском «Реале» дебютировал в качестве тренера высокого уровня, пользуется в стане «лос бланкос» безоговорочным доверием и уважением. В «Барселоне» этого доверия нужно добиваться, куда большими силами. Ох, сколько статей написали желтые (и не очень) газетенки Испании о том, что тренер «должен понравиться Месси», «Месси ставит ультиматум», «Месси назвал пять игроков, которые должны покинуть «Барселону»…

Что Гвардиола, что Энрике после успешных сезонов в «Барселоне», после побед во всех возможных турнирах берут отпуск на год. А в каталонской прессе появляются фотографии Гвардиолы и Энрике со времени, когда они только начинали работу в «Барселоне» и до момента, когда они ее заканчивали. Разница, будто после пяти лет концлагерей – седина (и не в бороду, да и без беса в ребре), потухший взгляд и полная апатия. От энергичного Лучо, который когда-то работал в «Сельте» осталась лишь блеклая его тень.

Давление на тренера, борьба наставника не только с соперниками, но и со своей собственной командой – вторая причина неудач «Барселоны».

Борьба авторитетов

Из предыдущего пункта возникает логичный вопрос: «ОК, автор, если быть тренером «Барселоны» настолько сложно, то почему же каталонцы в этом столетии добились таких успехов?».

И то правда, «Барселона» - одна из самых успешных команд последних почти двух десятилетий. И давайте не употреблять это ругательное слово из трех букв – ЭРА «Барселоны». О том, что она закончилась, твердят, чуть ли не десять лет. А «Барса» все равно выигрывает титул за титулом.

Стиль игры «Барселоны» действительно изменился – вы больше не задыхаетесь от восхищения, смотря игры «Барселоны», нет. «Барселона» вовсе может превратиться в функциональную команду, время от времени, выигрывающую Примеру или Кубок Короля.

Месси все еще крут, но складирование аргентинцев Золотых мячей может закончиться для Месси 2015 годом. Энрике уверен, что в команде должен быть лидер, но Лео с этой ролью не до конца справляется. Слишком долго аргентинец нес на своих плечах ответственность за всю команду, «вытаскивал» для «Барселоны» совсем безнадежные матчи и т.д.

Месси выиграл с «Барселоной» все, он – главный авторитет команды, но даже боги устают. Месси нужен вызов, а «Барселоной» он добился всего, что мог…

Отсутствие конкуренции для Месси, его неизменно значимая роль в команде в один прекрасный день сыграют (или уже сыграли) с «Барселоной» злую шутку.

Игра без запасных

В «Барселоне» нынешнего образца нет второго состава. Есть основной – и тот… Другой, который может уступить «Депортиво» или «Малаге». Каждая травма основного футболиста «Барселоны» в этом сезоне – ощутимая потеря для команды. А 120 млн. евро, которые «Барса» потратила летом на футболистов, нисколько не усилили команду. Из компании Умтити, Диня, Суареса, Алькасера, Гомеша и Киллессена, можно отметить лишь Умтити. Остальные приобретения – сомнительны, как покупка iPhone’а на AliExpress.

И даже те игроки, которые играют в «Барсе» дольше – с уходом Энрике тоже покинут команду. Речь идет в первую очередь об Андре тер Штегене, Арде Туране и Матье.

И как бы кощунственно это не прозвучало, но гениальный Иньеста – тоже не молодеет. А «Барселоне» просто некем заменить такого футболиста. В то время, как Иньеста уже не может играть в том темпе, что пять или семь лет назад.

Скамейка «Барселоны» - это больше не сборище звезд первой величины. Все лучшие – на поле. И если кто-то из лучших травмируется, то у «Барселоны» начинаются проблемы.

В следующем сезоне у «Барселоны» точно будет другой тренер, а состав усилят новые игроки… Для каталонской команды просто пришел кульминационный момент. «Барселону» ждут изменения, перестройка. Новому тренеру «Барсы» нужно будет найти футболистов, которые бы могли заменить Иньесту и стать достойной альтернативой Месси. Возможно ли это? Я помню, как Рональдиньо уходил из «Барселоны». Мне тогда казалось, что с его уходом команда никогда не будет прежней, никогда больше «Барселона» не сыграет в этот чарующий футбол, в который ты можешь играть только когда в составе команды есть такой футболист, как Рональдиньо. Но даже после его ухода «Барселона» выдала десяток магических матчей, выиграла не один титул и оставалась на футбольном пьедестале Европы.

Придет время – Месси покинет «Барсу» или станет ее тренером; Иньеста отправится заканчивать карьеру куда-то в США или Катар – «Барселона» изменится до неузнаваемости. Но новое – не значит плохое. Каталонский коллектив на пороге грандиозных изменений, свидетелями которых станем мы.

Будет интересно.

Фото: sportige.com, onefootball.com, .blogspot.com