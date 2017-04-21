Ибрагимович пропустит остаток сезона

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рискует досрочно завершить сезон 2016/2017.
Шведский нападающий получил травму во вчерашнем матче Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1) и с трудом покинул поле.
Zlatan. Ouch 😣 pic.twitter.com/RtVl7ZUoWt— Terje (@ArsenalTerje) 20 квітня 2017 р.
По информации источника, сегодня 35-летний футболист прошел медобследование, по результатам которого стало известно, что игрок пропустит остаток сезона. Скорее всего, у Ибрагимовича травма крестообразных связок.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович сыграл 28 матчей в чемпионате Англии и забил 17 голов.
Источник — Sky Sports
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