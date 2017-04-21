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Ибрагимович пропустит остаток сезона

Форвард «Ман Юнайтед» получил серьезную травму в матче против «Андерлехта»

  • 21.04.2017 19:41
  • 1606 просмотров
  • 1 комментария
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skysports.com
© skysports.com

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рискует досрочно завершить сезон 2016/2017.

Шведский нападающий получил травму во вчерашнем матче Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1) и с трудом покинул поле.

По информации источника, сегодня 35-летний футболист прошел медобследование, по результатам которого стало известно, что игрок пропустит остаток сезона. Скорее всего, у Ибрагимовича травма крестообразных связок.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович сыграл 28 матчей в чемпионате Англии и забил 17 голов.

Источник — Sky Sports

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Комментарии
    staand26
      staand26, 21.04.2017 20:12
    +4
    Жорсто. Швидкого поправлення.
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