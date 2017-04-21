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Динамо – Шахтер: стартовые составы команд

Паулу Фонсека делает ставку на Феррейру

  • 21.04.2017 19:10
  • 1841 просмотров
  • 2 комментария
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Динамо – Шахтер: стартовые составы команд

21 апреля в центральном матче 26-го тура Премьер-лиги «Динамо» встретится с «Шахтером». Вашему вниманию – составы команд.

«Динамо»: Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Шепелев, Сидорчук, Антунеш, Ярмоленко, Гармаш, Беседин
Запасные: Рудько, Очигава, Цыганков, Рыбалка, Корзун, Буяльский, Яремчук

«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра
Запасные: Шевченко, Бутко, Кривцов, Малышев, Дентиньо, Зубков, Бланко Лещук

Читайте текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер» на нашем сайте.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Денис Матвееф
      Денис Матвееф, 21.04.2017 19:14
    +1
    Глубина моей печали
    Холодит водой студёной.
    Лучший друг меня покинул.
    Ты прости меня Серёжа.
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    Коты_Леона
    online
      Коты_Леона, 21.04.2017 19:28
    +3
    Вперше за багато років якось пофігу на цей матч, тай взагалі на весь футбол.
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