Динамо – Шахтер: стартовые составы команд

21 апреля в центральном матче 26-го тура Премьер-лиги «Динамо» встретится с «Шахтером». Вашему вниманию – составы команд.
«Динамо»: Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Шепелев, Сидорчук, Антунеш, Ярмоленко, Гармаш, Беседин
Запасные: Рудько, Очигава, Цыганков, Рыбалка, Корзун, Буяльский, Яремчук
«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра
Запасные: Шевченко, Бутко, Кривцов, Малышев, Дентиньо, Зубков, Бланко Лещук
Читайте текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер» на нашем сайте.
Источник — Sport.ua
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Ты прости меня Серёжа.
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