В итальянской Серии А вводят видеоповторы

Руководитель Ассоциации итальянских арбитров Марчелло Никки заявил, что в финале Coppa Italia не будет использована технология видеоповторов, но она будет применяться в матчах Серии А со следующего сезона.

Финалисты, «Ювентус» и «Лацио», согласились использовать видеоповторы в финале Кубка, но их применение нуждается в одобрении от ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

«Мы вводим видеоповторы с первого тура следующего сезона, и будем использовать их в течение года, - заявил Никки. - Мы ждем одобрения Совета ИФАБ, но можно точно сказать, что в финале Кубка видеоповторов не будет».