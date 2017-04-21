Олег Собуцкий в гостях у Sport.ua

В среду, 26 апреля, гостем редакции Sport.ua станет новоизбранный президент Ассоциации ветеранов футбола Украины и куратор Национальной сборной Украины среди ветеранов, Олег Собуцкий.
Начиная с 16:00 Олег Михайлович ответит на самые интересные вопросы болельщиков футбола и украинского спорта, даст оценку положению дел в ветеранском футболе нашей страны, а также расскажет о планах по развитию игры номер один в Украине.
Свои вопросы Олегу Собуцкому вы можете задавать прямо сейчас!
Источник — Sport.ua
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