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Олег Собуцкий в гостях у Sport.ua

Президент Ассоциации ветеранов футбола Украины ответит на вопросы болельщиков

  • 21.04.2017 18:44
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Олег Собуцкий в гостях у Sport.ua
В среду, 26 апреля, гостем редакции Sport.ua станет новоизбранный президент Ассоциации ветеранов футбола Украины и куратор Национальной сборной Украины среди ветеранов, Олег Собуцкий.
 
Начиная с 16:00 Олег Михайлович ответит на самые интересные вопросы болельщиков футбола и украинского спорта, даст оценку положению дел в ветеранском футболе нашей страны, а также расскажет о планах по развитию игры номер один в Украине.
 
Свои вопросы Олегу Собуцкому вы можете задавать прямо сейчас!

Источник — Sport.ua

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