Игорь ЛЕВЧЕНКО: «Против Динамо и Шахтера уже играем не от обороны»

Чемпионат еще не закончился, но с каждым туром картина приобретает всё более чёткие очертания и за 7 туров до окончания первенства становится яснее – кто на что претендует. «Заря» после 25 туров с 41 баллом занимает третью строчку, отставая от «серебра» на 14 пунктов и от лидера – «Шахтёра» - на нереальных 25 очков. Эксперты государственной лотереи тото « Фортуна Live », титульного спонсора луганского клуба, спешат поделиться своей оценкой выступлений подопечных Юрия Вернидуба.

Несмотря на то, что в сезоне 2016/2017 годов формат чемпионата изменился и мы имеем плей-оффы, интриги под конец не будет. Не то, что бы совсем… Ведь еще до конца не ясно, кто из тройки – «Олимпик», «Александрия», «Черноморец» – попадёт в еврокубки и как «Ворскла», «Сталь» и «Звезда» поделят ничего не дающие 7-9 места. Но на верхушке таблицы уже, наверняка, всё предопределено. Пожалуй, интригует еще одна тема – какой будет формат чемпионата в следующем сезоне?

Но вернёмся к «Заре». Подопечные Вернидуба сильно смотрелись в первой части сезона. «Шахтёр» слишком рано ушёл в отрыв, но луганчане пробовали составить конкуренцию «Динамо» в борьбе за вторую строчку и шли бок-о-бок с киевском клубом вплоть до 15 тура. Однако в последующих играх игра команды пошла на спад. В последних 10 матчах чемпионата бронзовый призёр прошлого первенства выиграл только в трёх матчах, что «прикрыло» «серебряную гонку» до лучших времён. Так считает и наставник «чёрно-белых». Юрий Вернидуб после матча с «Динамо», который прошёл 14 апреля в Запорожье, заявил: «После этого поединка стало понятно, что борьбу за второе место мы закончили. Будем сражаться за третье. Важно показать хорошую игру против «Черноморца», «Александрии», «Олимпика» и всё будет хорошо» (официальный сайт ФК «Заря»).

Реалистично. Но луганский клуб всё равно не спешат скидывать со счётов. Известный комментатор Виктор Вацко высказал своё мнение об амбициях клуба после поединка со столичной командой: «Я думаю, что каждый из футболистов «Зари» хочет попасть в Лигу Чемпионов. Хотя бы попробовать. Так же и Вернидуб, насколько я знаю и понимаю его поведение, видение. Его амбиций достаточно, чтобы замахнуться на вторую строчку турнирной таблицы. Это классно». Важно, что амбиции есть и у игроков. Как говорит вратарь «чёрно-белых» Игорь Левченко: «Времена, когда мы играли с «Динамо» и «Шахтёром» исключительно от обороны, прошли. И против «Динамо» мы старались играть первым номером, контролируя ход встречи. Статистика это подтверждает. Думаю, что и соперник обратил на это внимание. Киевляне видели, что мы при возможности шли в атаку, навязывали свою игру. Мне же показалось, что они больше старались играть за счёт длинных передач, садились на свою половину поля и встречали нас уже там» (официальный сайт ФК «Заря»).

Такие комментарии во многом - заслуга наставника, который передаёт свою уверенность игрокам, находя подход к каждому из них. Также, важно подчеркнуть, что на игре «Зари» практически никак не сказывается уход лидеров (а такое происходит каждые полгода - год). Новые игроки быстро «пропитываются» атмосферой, которую создает главный тренер и гармонично вписываются в состав в кратчайшие сроки.

На данном этапе подопечным Юрия Вернидуба необходимо не подпускать к себе ближайших преследователей и «бронировать» третью строчку, дабы иметь возможность напрямую попасть в Лигу Европы. Вряд ли что-то сможет помешать команде выступить во втором по значимости еврокубке. Конкуренты не отличаются стабильностью выступлений и этим надо пользоваться.