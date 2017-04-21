На матче Динамо и Шахтера будут дежурить более 1000 полицейских

Сегодня, 21 апреля, на НСК «Олимпийский» состоится матч чемпионата Украины по футболу между командами премьер-лиги «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк). Охрану общественного порядка будут обеспечивать 1140 правоохранителей.

Усиленные наряды полиции и нацгвардейцев будут нести службу на остановках общественного транспорта, в метрополитене и на территории, прилегающей к стадиону. Поэтому правоохранители призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.