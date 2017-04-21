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На матче Динамо и Шахтера будут дежурить более 1000 полицейских

Правоохранители будут нести службу возле стадиона, на остановках и в метро

  • 21.04.2017 17:29
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Цензор.НЕТ
© Цензор.НЕТ
Сегодня, 21 апреля, на НСК «Олимпийский» состоится матч чемпионата Украины по футболу между командами премьер-лиги «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк). Охрану общественного порядка будут обеспечивать 1140 правоохранителей.
 
Усиленные наряды полиции и нацгвардейцев будут нести службу на остановках общественного транспорта, в метрополитене и на территории, прилегающей к стадиону. Поэтому правоохранители призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

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