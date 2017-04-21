Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Брайтон энд Хоув Альбион станет 48-м участником АПЛ

За 25 лет в Премьер-лиге поиграли 47 клубов

  • 21.04.2017 17:18
  • 290 просмотров
  • 0 комментария
Метки
AP
© AP

Сегодня «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет выездной матч Чемпионшипа в Норвиче. И проведет его в качестве победителя второго по силе дивизиона Англии, так что следующий сезон клуб начнет в АПЛ.

С момента создания Премьер-лиги в 1992-м в турнирах принимали участие 47 команд. «Брайтон энд Хоув Альбион», уверенно лидирующий в Чемпионшипе, станет 48-м участником.

Творец маленького чуда - уроженец Брайтона Тони Блум. Он стал президентом клуба в 2009-м и с тех пор инвестировал в любимое детище более 300 млн фунтов, в т.ч. 160 - на постройку нового стадиона на 31000 мест. Что интересно, деньги Блум зарабатывает в качестве букмекера и профессионального игрока в покер.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.