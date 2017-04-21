Брайтон энд Хоув Альбион станет 48-м участником АПЛ

Сегодня «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет выездной матч Чемпионшипа в Норвиче. И проведет его в качестве победителя второго по силе дивизиона Англии, так что следующий сезон клуб начнет в АПЛ.
С момента создания Премьер-лиги в 1992-м в турнирах принимали участие 47 команд. «Брайтон энд Хоув Альбион», уверенно лидирующий в Чемпионшипе, станет 48-м участником.
Творец маленького чуда - уроженец Брайтона Тони Блум. Он стал президентом клуба в 2009-м и с тех пор инвестировал в любимое детище более 300 млн фунтов, в т.ч. 160 - на постройку нового стадиона на 31000 мест. Что интересно, деньги Блум зарабатывает в качестве букмекера и профессионального игрока в покер.
Творец маленького чуда - уроженец Брайтона Тони Блум. Он стал президентом клуба в 2009-м и с тех пор инвестировал в любимое детище более 300 млн фунтов, в т.ч. 160 - на постройку нового стадиона на 31000 мест. Что интересно, деньги Блум зарабатывает в качестве букмекера и профессионального игрока в покер.
Источник — Sport.ua
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