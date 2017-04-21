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ФОТО ДНЯ. Целующиеся Месси и Роналду

На улице Барселоны появилось необычное граффити

  • 21.04.2017 16:35
  • 2675 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Eurosport
© Eurosport

Накануне воскресного «Эль Класико» на барселонском проспекте Paseo de Gracia появилась картина, изображающая целующихся Лионеля Месси и Криштиану Роналду:
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 21.04.2017 16:40
    +2
    Хе-хе, ну если с Роналдо все понятно, то как тут Месси оказался, да еще в Барселоне, а не в Мадриде сие творчество?
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    zac76
      zac76, 21.04.2017 16:52
    +4
    zhevaua, 21.04.2017 16:40
    Хе-хе, ну если с Роналдо все понятно, то как тут Месси оказался, да еще в Барселоне, а не в Мадриде сие творчество?
    Думаю, болелы испаньола постарались
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    Хрюн Моржов
      Хрюн Моржов, 21.04.2017 17:35
    +1
    Глуповатый юмор. Зато демократия!
    P.S. Самая верная реакция спортсменов на "дружеский шарж" - её отсутствие.
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    ramos2010
    online
      ramos2010, 21.04.2017 17:50
    0
    интересно почему решили, что у их "паре" Месси девушка так как он с цветком))
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