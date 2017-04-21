ФОТО ДНЯ. Целующиеся Месси и Роналду

Накануне воскресного «Эль Класико» на барселонском проспекте Paseo de Gracia появилась картина, изображающая целующихся Лионеля Месси и Криштиану Роналду:
Messi and Ronaldo kiss in pre-Clasico artwork https://t.co/MlkL5vtFvS pic.twitter.com/lcCu3v8fPW— Señor Montero (@MonteroSenor) April 20, 2017
Источник — Sport.ua
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P.S. Самая верная реакция спортсменов на "дружеский шарж" - её отсутствие.
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