ФОТО ДНЯ. Целующиеся Месси и Роналду

А сколько служит в АТО футболистов этих двух клубов-паразитов?

Не прийнято нинче блідєй шілюхами називать. А от блідєй і шілюх дєвачкамі дуже навіть прийнято. Ч...

с 4й )) 2014 Реал их выбил, 2015 Реал их выбил, 2016 их выбил )))

з 4 спроби. За остані три роки два рази в фіналі програли і раз в четверть фіналі.

Интересно, а ты болеешь за Ювентус, потому что тебе понравилась команда в двух матчах?Хороший ты ...

Коли згадую фінал КК 1986 р Динамо - Атлетіко, то тепер вболіваю за Атлетіко. Вдачі їм!