В возрасте 44-х лет скончался Уго Эхиогу

Бывший игрок сборной Англии Уго Эхиогу скончался в возрасте 44 лет после того, как ему стало плохо на тренировочной базе «Тоттенхэма».

Эхиогу работал тренером «Шпор» U23. В четверг у него случился сердечный приступ, после чего экс-игрока сборной Англии госпитализировали. Однако врачи оказались бессильны, и сегодня он скончался.