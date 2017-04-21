В возрасте 44-х лет скончался Уго Эхиогу

Бывший игрок сборной Англии Уго Эхиогу скончался в возрасте 44 лет после того, как ему стало плохо на тренировочной базе «Тоттенхэма».
Эхиогу работал тренером «Шпор» U23. В четверг у него случился сердечный приступ, после чего экс-игрока сборной Англии госпитализировали. Однако врачи оказались бессильны, и сегодня он скончался.
Во время почти 20-летней карьеры футболиста Эхиогу четырежды сыграл за сборную Англии. В основном он выступал за «Астон Виллу» (9 лет) и «Мидлсбро» (7 лет), с каждым из этих клубов выиграв Кубок Лиги. В «Тоттенхэм» на тренерскую работу Эхиогу пришел в 2014-м.
We're devastated to hear the news that Ugo Ehiogu has passed away.— England (@England) April 21, 2017
Our thoughts and sympathies are with all lucky enough to know him. pic.twitter.com/UXT4CXNIne
Источник — Sky Sports
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