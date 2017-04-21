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В возрасте 44-х лет скончался Уго Эхиогу

Тренеру «Тоттенхэма» U-23 стало плохо во время занятий с командой

  • 21.04.2017 16:26
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skysports.com
© skysports.com
Бывший игрок сборной Англии Уго Эхиогу скончался в возрасте 44 лет после того, как ему стало плохо на тренировочной базе «Тоттенхэма».
 
Эхиогу работал тренером «Шпор» U23. В четверг у него случился сердечный приступ, после чего экс-игрока сборной Англии госпитализировали. Однако врачи оказались бессильны, и сегодня он скончался. 
 
Во время почти 20-летней карьеры футболиста Эхиогу четырежды сыграл за сборную Англии. В основном он выступал за «Астон Виллу» (9 лет) и «Мидлсбро» (7 лет), с каждым из этих клубов выиграв Кубок Лиги. В «Тоттенхэм» на тренерскую работу Эхиогу пришел в 2014-м.

 

Источник — Sky Sports

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