U-21: Гол вратаря принес Александрии ничью в матче с Волынью

Уникальный случай произошел в матче 26-го тура молодежного чемпионата Украины между «Александрией» U-21 и «Волынью» U-21. Уже в компенсированное время при счете 1:0 в пользу гостей из Луцка 18-летний вратарь александрийцев Юрий Гаврусевич побежал в чужую штрафную на розыгрыш стандарта. И забил на 93-й минуте — 1:1.

«Да, выручил наш вратарь, — рассказал проекту Золотой Талант старший тренер «Александрии» U-21 Андрей Купцов. — Мне чувство подсказало, что последний наш штрафной, и я крикнул вратарю бежать на завершение. Он герой, выручил нас и принес ребятам ничью. Так что тоже хотел бы его отметить, что нашел единственный вариант, чтобы спасти матч».