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Как увидеть сборную Украины U-17 на Евро-2017

Украинские болельщики имеют возможность посетить матчи юношеского Евро-2017 в мае в Хорватии

  • 21.04.2017 15:19
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ФФУ
© ФФУ

С 3-го по 19 мая в Хорватии пройдет финальная часть юношеского (U-17) чемпионата Европы по футболу. В числе 16-ти лучших сборных континента этой возрастной группы (2000 г.р. и моложе), которые поборются за главный трофей, есть и украинская команда.

Все мы помним, как в конце марта подопечные Сергея Попова, благодаря голу, забитому в ворота австрийцев в компенсированное арбитром время, вырвали путевку на континентальное первенство. И теперь их ожидает последнее, решающее испытание.

В финальной части турнира жребий определил сборную Украины в группу D вместе с командами Голландии, Англии и Норвегии. Свои матчи наши ребята сыграют в одном из районов Загреба — Сесвете:

4 мая (четверг) — с Голландией;

7 мая (воскресенье) — с Англией;

10 мая (среда) — с Норвегией.

Проект Золотой Талант знает, кто может помочь украинским болельщикам попасть на Евро-2017 (U-17) и поддержать подопечных Сергея Попова. Кроме того, в перерывах между поединками украинцев будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Загреба, а также искупаться в Адриатическом море, которое располагается в двух часах езды от Загреба.

Партнер проекта — туристическое агентство CheapTrip UA — просчитал два самых оптимальных по соотношению цена/качество маршрута путешествия на групповой турнир Евро-2017. Сразу оговоримся: для въезда в Хорватию в туристических целях гражданам Украины нужна виза — либо хорватская, либо мультишенген (хорваты в свою страну с ним пускают без вопросов).

Источник — Золотой талант Украины

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