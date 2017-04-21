Динамо vs Шахтер: двадцать лет спустя

Матч, который мы будем смотреть сегодня в 20.00, интересен уже сам по себе, вне зависимости от турнирного положения команд, степени оптимальности их спортивной формы и общей ситуации в украинском футболе. Это шоу, в лучшем смысле данного слова, которое продолжается уже 20 лет.

Хотим мы этого или нет, но современный украинский футбол в нашем сознании четко делится на «Шахтер» и «Динамо» - с одной стороны, и всех остальных – с другой. Перманентное соревнование двух ведущих команд на фоне меняющихся декораций уже кажется извечным. А те, кому сейчас не более 30 лет, по сути, другого и не видели.

Но так было не всегда. Опуская советскую предысторию и невразумительный первый независимый чемпионат, который многие попросту не приняли всерьез, мы получаем дальше период безусловной гегемонии киевского «Динамо». Конкурировать с ним пытались, но фактически безуспешно.

Последним калифом на час (ну хорошо, на два часа), дерзнувшим оспорить звание сильнейшей команды страны, стал «Черноморец» в середине 90-х годов прошлого века. Однако уже через два года он «утонул» - выбыл в первую лигу. А нас следующий год сменилось руководство в «Шахтере». И вряд ли тогда кто-нибудь из болельщиков ожидал от донецкого клуба большего.

Это произошло в разгар сезона 1996-1997. Стало быть, его мы учитывать не будем: начнем с полноценного и классического старта. И тогда обнаружим, что нынешний сезон – ровно двадцатый с тех пор, как перед «Шахтером» была поставлена задача: догнать и перегнать Киев. Предлагаю вместе посмотреть, что из этого получилось.

До этого донецкий клуб на протяжении 60 лет своей истории был одним из многих. Возможно, одним из лучших в Украине, но только после «Динамо» и на почтительном расстоянии от него. Позиционировать себя, как конкурента столичного фаворита, чье лидерство мнилось едва ли не вечным, он начал именно двадцать лет назад. Отсюда и начинается наша история.

Чемпионат Украины. Первые четыре года его неизменно выигрывало «Динамо». Его позиции многим продолжали видеться незыблемыми, однако в спину ему, с разной степенью интенсивности, но столь же неизменно дышал «Шахтер». А в 2002 году он впервые стал чемпионом страны.

С этого момента конкуренция приобретает острый характер. Каждый из клубов выигрывает чемпионство на год, максимум два, после чего уступает пальму первенства сопернику. В 2010 году начинается «эра «Шахтера», побеждавшего в ЧУ пять лет кряду. Последнее «золото» позволило «горнякам» в 2014 году впервые обойти конкурента по количеству выигранных чемпионатов.

Повторяю: мы говорим лишь о том периоде, когда «Шахтер» стал ровней Киеву, и когда в украинском футболе стал актуальным термин «Эль Класико».

В следующие два сезона победу в ЧУ праздновало «Динамо». Таким образом, оно вернуло себе лидерство в гонке. И если «Шахтер» станет чемпионом в этом году, счет по итогам 20-летия сравняется – 10:10. Вы не находите это символичным?

Если же говорить о дополнительных показателях, то в остальные десять сезонов у «горняков» стабильно оставалось «серебро». Тогда как киевляне в 2013 году довольствовались «бронзой», а в следующем и вовсе оказались без медалей. Обе неудачи парадоксально связаны с именем «динамовской» легенды - Олега Блохина. Но это так, к слову.

Кубок Украины. Между прочим, новый «Шахтер» его выиграл уже в 1997 году, с первой попытки. Но мы с Вами условились этот сезон не считать. А вообще, до начала Великого Противостояния Кубок страны по два раза доставался «Динамо», «Шахтеру» и «Черноморцу».

После него же, исключением из правила (когда трофей обязательно забирает кто-то из двух «монстров») стали лишь два сезона, но подряд. В 2009 году в КУ победила «Ворскла», в 2010 – «Таврия».

Первые три года, по нашему «летоисчислению» - в 1998-2000 гг. в Кубке триумфовало «Динамо». Был у него и еще один такой «хет-трик» - в 2005-2007 гг. «Шахтеру» подобное удавалось однажды: в 2011-2013 гг. Но именно после этого общий счет сравнялся – 7:7.

На данный момент, за период истории 20-летней конкуренции клубов, киевляне имеют в своей коллекции на один КУ больше. То есть, если предположить, что в нынешнем сезоне его выиграет «Шахтер», то и здесь счет вновь станет равным – 9:9. Однако тут ему, по известным причинам, это будет сделать сложнее.

Если Вас интересует общее количество выходов в финал Кубка за это же время, то у «Шахтера» их на два больше. Но и это лишь дополнительная информация.

Личные встречи. На сегодняшний день за эти 20 лет «Динамо» и «Шахтер» провели между собой 65 официальных поединков. Если не учитывать ничьи в кубковых матчах, где победитель определялся не мытьем, так катаньем, то классической ничьей закончились лишь 13 игр. То есть, ровно 20%.

Первую победу над киевлянами бросившие им перчатку «горняки» смогли одержать лишь через три с половиной года – в 2001 году, и, что любопытно, в Киеве. В следующем году общий счет побед был уже в пользу «Шахтера» - 4:3. Однако «Динамо» сумело быстро исправить ситуацию и в следующие семь лет доминировало в личных встречах, имея в 2008 году на семь побед больше.

Пока этот отрыв так и остается рекордным. Чтобы сравнять счет, «Шахтеру» понадобились четыре года. А с 2012 года уже он задает тон в фаворитских «разборках». На сегодня «горняки» располагают преимуществом в шесть побед и девятнадцать голов (91-72).

Каждая из команд имеет в этом состязании на своем счету по беспроигрышной серии из 8 матчей. «Динамо» - в 2006-2008 гг., «Шахтер» - в 2011-2014 гг. В рамках последней из них и рекордная победная серия «горняков» - 7 игр подряд.

Выиграть с крупным счетом друг у друга и «Динамо» и «Шахтеру» удавалось лишь по три раза. Киевляне последнюю крупную победу над конкурентом одержали шесть лет назад. «Шахтер» впервые выиграл крупно 23 сентября 2012 года, со счетом 4:1. Юрию Семину это стоило отставки, и, в этом смысле, Игоря Суркиса где-то можно понять.

Все остальные крупные победы выражались в цифрах 3:0. Любопытно, что «Динамо» оба раза проиграло с таким счетом в чемпионском для себя прошлом сезоне. Он же включил в себя и большую часть максимальной «сухой» серии, которая завершилась год назад, длилась более года, и составила 5 матчей «Динамо» без забитых мячей. Еще один парадокс.

Зато последняя встреча этих соперников 12 декабря прошлого года стала рекордно результативной: они наколотили друг другу семь голов.

Европейские кубки. Для полноты картины давайте посмотрим, что происходило на внешней арене. Она, как известно, также является объективным показателем силы и уровня команд.

И «Динамо», и «Шахтеру» за обозреваемый нами период, в общей сложности, удавалось по семь раз входить в число 16 лучших команд в еврокубках (1/8 финала Кубка кубков не в счет: для выхода в нее нужно было одолеть всего двух соперников).

Лучшим достижением киевлян за эти 20 лет стал полуфинал Лиги чемпионов. Повторить его в обозримом будущем, глядя как туда – в ЛЧ, так и сюда – на ЧУ, не представляется возможным. В остальном, показатели обеих команд в ЛЧ идентичны. По одному выходу в четвертьфинал, и по два – в 1/8 финала.

На счету «Шахтера» выигранный Кубок УЕФА. Помимо этого, у обоих наших полпредов в Лиге Европы в активе по одному полуфиналу. А также у «Динамо» - два четвертьфинала, у «горняков» - два выхода в 1/8 финала.

Словом, если и есть у кого-то преимущество, то вряд ли значительное.

В определенной степени, показателем класса также может служить и квалификация ЛЧ, уже по определению являющаяся инструментом отбора лучших команд Европы. Киевляне проходили его 12 раз из 15 (80% успешности). «Шахтер» - лишь 5 раз из 11 (менее 50%).

Если говорить о наиболее громких провалах, то у «горняков» явно выделяются поражения от «Тимишоары» при Мирче Луческу и, однозначно, свежее в памяти фиаско с «Янг Бойз». Зато «Динамо» при Леониде Буряке умудрилось сойти, что называется, еще на дальних подступах – во втором раунде, пропустив вперед скромный «Тун».

Общий же перевес здесь на стороне «динамовцев».

Это были цифры и факты, иллюстрирующие нам историю противостояния двух лучших команд нашей страны за последние 20 лет. Они ни в коем случае не перечеркивают все предыдущие успехи киевского «Динамо». Просто, еще раз подчеркну, любые сравнения имеют смысл только начиная с 1997 года, когда «Шахтер» продемонстрировал свои возросшие амбиции.

Ведь именно с тех пор вся Украина с особым интересом и настроением ждет поединков между этими двумя командами. Которые достойно противостоят друг другу уже два десятилетия. Возможно, кому-то из вас было бы лучше наблюдать одно «Динамо» впереди планеты всей. На мой же взгляд, если бы такого «Шахтера» не было, его бы следовало придумать.

Не только для равновесия – для конкуренции, в ходе которой неизбежно растет мастерство. Или хотя бы поддерживается на определенном уровне. И для интриги. Понимаю, что в сегодняшних реалиях это звучит неубедительно. И все же хочется верить, что Андрей Вознесенский писал, в том числе, и об этом.

И пусть мой напарник певчий,

Забыв, что мы сила вдвоем,

Меня, побледнев от соперничества,

Прирежет за общим столом.

Прости ему - он до гроба

Одиночеством окружен.

Пошли ему, Бог, второго -

Такого, как я и как он...