Беседин стал лучшим молодым футболистом Украины в марте

Первым победителем месячного опроса, которые пятый год проводит проект Золотой Талант, определяя в итоге лучших молодых футболистов года, в категории U-21 стал Артем Беседин. Возможно, символично, что в последний день марта — 31-го числа — форвард Динамо отпраздновал свое 21-летие, подведя таким образом черту под месяцем, в котором дважды своими голами приносил победу своей команде.

Беседина в свою тройку включили 109 экспертов из 128 (57 из них — под №1). Эксперты — это тренеры клубов УПЛ, первой и второй лиги, сборных, юношеских команд, просто известные в прошлом футболисты, а также журналисты и формировавшие свое коллективное мнение путем голосования на официальном сайте проекта и в одной из социальных сетей. В итоге воспитанник харьковского футбола набрал 255 баллов из 384.

Серьезную конкуренцию нападающему, который в марте провел второй матч за национальную сборную Украины — в Загребе в рамках отбора ЧМ-2018 с Хорватией — составил защитник Николай Матвиенко, по-новому раскрывшийся на левом фланге, играя на правах аренды в Карпатах. Воспитанник крымского футбола, к слову, в том же матче в Загребе уверенно дебютировал в главной команде страны.

Его в свою тройку включил 91 эксперт (41 из них — под №1) из 128, а всего Матвиенко набрал 206 баллов из 384 максимально возможных.

А вот лучший футболист Украины 2016 года в категории U-21 — полузащитник Виктор Коваленко из Шахтера — на этот раз оказался лишь третьим. Хотя он тоже дважды забивал за свой клуб на старте весенней части чемпионата Украины, эти голы по ряду причин не особенно впечатлили специалистов. А вот ощущение недосказанности, оставшееся, видимо, после матчей с Сельтой в Лиге Европы и с Хорватией в отборе ЧМ-2018, дало о себе знать. Воспитанник херсонского футбола набрал только 91 балл из 384, в тройку его включили 52 эксперта (лишь 10 — под №1).

Замкнули топ-пятерку нападающий Артем Довбык из Днепра (73 баллов) и полузащитник Владимир Шепелев из Динамо (47). Первый в марте забил дебютный гол в УПЛ, а второй уверенно зашел сразу в стартовый состав киевского клуба, вытеснив из обоймы Сергея Рыбалку.